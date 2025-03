Zagueiro da Seleção, Gabriel Magalhães se emociona com título do Corinthians no estádio

O título paulista conquistado pelo Corinthians na noite da última quinta-feira (27) contou com uma presença ilustre na Neo Química Arena. Afinal, o zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal e da Seleção Brasileira, esteve presente no setor norte e assistiu in loco ao duelo com o Palmeiras.

O defensor, corintiano declarado, aproveitou a folga estendida dada pelos Gunners na Data Fifa e compareceu no setor das organizadas. Após o apito final do árbitro, o zagueiro emocionou-se com a conquista, que colocou fim a um jejum de seis anos sem levantar um troféu.

Sempre que pode, Gabriel Magalhães comparece a jogos do Corinthians na Neo Química Arena. Em 2024, o jogador do Arsenal foi flagrado no metrô por torcedores do Timão.

Gabriel Magalhães defendeu a Seleção Brasileira na vitória por 2 a 1 sobre a Colômbia. Na partida em Brasília, levou cartão amarelo e ficou suspenso para o duelo contra a Argentina, desfalcando o sistema defensivo da Seleção na acachapante goleada sofrida por 4 a 1, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

