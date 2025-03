Neymar e Bruna Biancardi planejam casamento após nascimento de Mel

Neymar e Bruna Biancardi já planejam seu casamento. A exigência é que a oficialização da união ocorra após o nascimento de Mel, a segunda filha do relacionamento. A chegada da criança está prevista para ocorrer entre julho e setembro deste ano. O casal pretende que as suas filhas, Mavie e Mel, façam o papel de damas na cerimônia, Davi Lucca, herdeiro mais velho do craque, teria papel semelhante.

Além disso, Bruna e Neymar já estariam realizando a seleção dos padrinhos. A boa relação entre a influenciadora e Carol Dantas, e mãe de Davie Lucca, provavelmente terá influência. Isso porque a atual namorada de Neymar teria a antiga companheira do craque e o seu atual marido, Vinicius Martinez, como sugestão de padrinhos. Pelo lado do craque, a intenção é convidar a sua irmã, Rafaella Santos, e Gabigol para estarem ao seu lado no altar.





Time de Neymar na Kings League tem planejamento de expansão

Em um movimento audacioso que promete redefinir o cenário dos eSports, a Fúria, equipe de renome no Brasil e presidida pelo astro Neymar, adotou uma abordagem multissetorial para consolidar sua marca em novos territórios. A organização, que já é um nome respeitado no competitivo universo dos jogos eletrônicos, está ampliando seus horizontes com a visão de se tornar um verdadeiro ícone global.

A estratégia adotada pela Fúria inclui a diversificação de seus investimentos, com foco em áreas que vão além das competições de eSports. A equipe está se aventurando em iniciativas que envolvem colaborações com marcas influentes, além de explorar novas plataformas de mídia. Essa abordagem permite que a Fúria não apenas cresça em popularidade, mas também construa um legado que transcende o âmbito dos jogos.

De acordo com os líderes da Fúria, o objetivo é criar uma conexão mais profunda com os fãs, aproveitando a interação proporcionada pelas redes sociais e outras plataformas digitais. A presença da marca em eventos ao vivo e iniciativas de marketing de experiência são parte integral dessa estratégia. A equipe acredita que, ao se envolver em diferentes setores e atividades, poderá alcançar uma base de fãs mais ampla e diversificada.

Vale relembrar que Neymar foi anunciado como presidente da equipe FURIA na Kings League Brasil, competição de futebol society idealizada pelo ex-zagueiro Gerard Piqué. O astro dividirá a presidência com Cris Guedes, sócio-fundador da organização de eSports FURIA.

“Todo mundo que me acompanha sabe o carinho e a identificação que eu tenho pela FURIA desde o dia zero. Sabe como eu tento estar presente de alguma forma. Para mim, trata-se de uma alegria enorme poder agora participar de maneira mais ativa, mesmo que nos bastidores”, declarou o camisa 10.

