Fortaleza anuncia a contratação de Deyverson, ex-Atlético-MG

O Fortaleza anunciou, nesta sexta-feira (28), a contratação de Deyverson, ex-Atlético-MG. O atacante assina contrato até o fim de 2026, com opção de renovação por mais uma temporada. A chamada do acerto com o jogador foi feita com um “calendário do amor”, em referência a uma postagem feita pela esposa do atleta, que viralizou na internet.

“Tem características interessantes, é um 9 que protege bem a bola, tem ótima bola aérea, tanto defensiva quanto ofensiva, aquela raspada muitas vezes de um tiro de meta que vai para o centroavante para dar sequência ao ataque”, destacou Marcelo Paz, CEO do Fortaleza SAF.

Deyverson vai encontrar uma fase turbulenta no Fortaleza. Afinal, perdeu o título estadual para o Ceará e vem de resultados ruins na Copa do Nordeste. Assim, as atuações desta temporada estão aquém do esperado, tanto que a torcida presente no Castelão na última quarta-feira, na derrota por 1 a 0 para o CRB, pediu a cabeça do técnico Juan Pablo Vojvoda.

Até o momento, o Fortaleza já disputou 16 jogos na temporada, com oito vitórias, dois empates e seis derrotas.

Reforço do Fortaleza fez gols importantes em outros clubes

Dessa maneira, Deyverson chega ao Fortaleza credenciado pelo seu rendimento em outros clubes brasileiros, como Palmeiras, Cuiabá e, por último, Atlético-MG. O centroavante também jogou por equipes de Portugal e Espanha.

Deyverson conquistou títulos importantes, principalmente no Palmeiras, quando marcou nas conquistas do Campeonato Brasileiro de 2018 e da Libertadores de 2021. Ganhou ainda pelo clube paulista a Recopa Sul-Americana e o Paulista de 2022.

No Atlético, conquistou o Campeonato Mineiro deste ano. Na Libertadores do ano passado, fez gols decisivos nas quartas e semifinais, ajudando o Galo a chegar à decisão. Nesta temporada, disputou dez partidas e anotou dois gols.

“Tem peso dentro da área, impacto dentro do campo, porque é respeitado pelos adversários e arbitragem. Um atleta que tem a característica comportamental, um cara que eleva vestiário, tem o astral positivo. Então, tudo isso faz parte de um atleta de futebol. Entendemos que ele tem tudo para nos ajudar a fazer um grande trabalho. Ele comprou a nossa ideia, aguardou o tempo necessário para que tudo pudesse ser concretizado e estamos muito felizes. Tivemos um feedback interno de atletas do clube, disseram: ‘é um ótimo nome, muito bem, vai nos ajudar bastante”, foram feedbacks espontâneos’, disse Marcelo Paz.

