Leverkusen vence e segue na mira do líder Bayern

Nesta sexta-feira (28/3), em jogo que abriu a 27ª rodada do Campeonato Alemão, o Bayer Leverkusen fez o dever de casa. Afinal, o atual campeão da Bundesliga recebeu o Bochum (da zona de rebaixamento) e venceu em seus domínios, a Bay Arena, por 3 a 1. Aleix Garcia, Boniface e Adli marcaram para os donos da casa. Passlack fez o gol do Bochum.

Agora, o Leverkusen dará uma “secada” no líder Bayern, que neste sábado recebe o St. Pauli. Os bávaros lideram com 62 pontos contra 59 do Leverkusen. Contudo, o Bochum, parado nos 20 pontos, está na 16ª, posição. Assim, se ocampeonato terminasse agora, jogaria repescagem contra o terceiro colocado da Segundona para saber quem fica na elite. Contudo, os dois últimos, Heidenheim (19) e Holstein Kiel (17), joga na rodada e podem ultrapassá-lo, colocando o Bochum na lanterna.

Como foi a vitória do Leverkusen

O Leverkusen teve maior posse (63%) e mais chutes a gol (5 a 3). Saiu na frente aos 19 minutos em sua primeira finalização do jogo, quando Palacios rolou para Aleix Garcia arriscar de fora da área. O goleiro Horn nem se mexeu. Mas o Bochum logo respondeu com o empate aos 26. Masuras recebeu livre um passe errado de Xhaka, na área, e chutou para defesa de Hradecky. Porém, o rebote ficou com o lateral Passlack, que mandou para a rede.

No segundo tempo, aos 13 minutos, após um chuveirinho na área, Hincapié, na segunda trave, tocou para o meio e Boniface, só empurrou para o gol e recolocou o Leverkusen na frente. O time seguiu melhor e quase ampliou quando Hincapié, livre, chutou rente a trave direita de Horn. Aos 35, Boniface chegou a marcar o terceiro gol, mas o VAR confirmou impedimento do atacante.

Porém, aos 43, Boniface roubou a bola na defesa e o contra-ataque chegou até Aleix Garcia que rolou para Adli entrar no meio da zaga para bater e fazer 3 a 1. No fim Xhaka chutou, a bola bateu na trave direita de Horn, seguiu em cima dalinha e bateu na trave esquerda. Mas não entrou. Merecia.

Jogos da 27ª rodada do Campeonato Alemão

Sexta-feira (28/3)

Leverkusen 3×1 Bochum

Sábado (29/3)

Bayern x St. Pauli – 11h30

Holstein Kiel x Werder Bremen – 11h30

Borussia M’Gladbach x RB Leipzig – 11h30

Wolfsburg x Heidenheim – 11h30

Hoffenheim x Augsburg- 11h30

Eintracht x Stuttgart – 14h30

Domingo (30/3)

Freiburg x Union Berlin – 10h30

Borussia Dortmund x Mainz – 12h30

