Técnico do Botafogo, Renato Paiva revela favoritos ao Brasileirão

Com o Brasileirão se aproximando, as discussões sobre o favoritismo ao título ganharam destaque. E o técnico do Botafogo, Renato Paiva, que fará sua estreia neste domingo (30) diante o Palmeiras, falou sobre o tema em entrevista em sua terra natal.

Nesta sexta-feira (28), antevéspera do confronto entre os últimos campeões brasileiros, o comandante revelou seus principais candidatos ao troféu em relato ao “A Bola”, de Portugal. Segundo ele, Flamengo e Palmeiras são os favoritos.

“Pelo menos na teoria e no investimento, sim, não há dúvida nenhuma. Flamengo tem quase duas equipes. Tem 11 a jogar e olha para o banco e tem outros quase do mesmo nível. Palmeiras reforçou-se muito bem também, com dois super jogadores para a frente, o Paulinho e o Vitor Roque, que são dois grandes jogadores. Agora vem o (Lucas) Evangelista. Reforçou-se muito bem o Palmeiras”, avaliou.

Botafogo x Palmeiras

Já que o assunto era o Palmeiras, Paiva respondeu, então, sobre o duelo deste domingo e como fazer para parar o time alviverde.

“Aquilo que eu sinto é que tem 11 muito fortes e uma segunda linha muito forte. Isso faz deles, que é a análise que eu faço e toda a gente faz, na teoria, os favoritos, o que os faz as equipes mais fortes. Mas é teoria, e como muitas vezes a teoria é contrariada pela prática, aquilo que nós queremos é contrariar e por em prática outras coisas que nos fazem melhores que eles. Se vamos conseguir ou não, eu não sei, mas estou de acordo que os dois melhores elencos são esses neste momento”, disse.

Dessa forma, Paiva finalizou falando sobre o Botafogo. De maneira rápida, ele crê que o elenco não se satisfez com as conquistas recentes do Brasileirão e da Libertadores, em 2024.

“Em resumo, encontrei um grupo sedento que não está contente com o que ganhou”, finalizou.

Botafogo e Palmeiras se encontram no domingo, no Nilton Santos, a partir das 16h (de Brasília). Assim, o jogo vale pela primeira rodada do Brasileirão. O Fogão vem como atual campeão, enquanto o Verdão conquistou as duas edições anteriores.

