Ortiz fala em títulos ‘ainda maiores’ no Flamengo

Campeão carioca, da Supercopa e da Copa do Brasil em menos de um ano pelo Flamengo, Léo Ortiz mostra sede de novos títulos pelo Fla. O zagueiro, aliás, vê esses primeiros títulos como combustível para o Rubro-Negro terminar 2025 com ainda mais copas.

“Muito confiante com tudo que a gente vem construindo. Acho que o principal é a maneira como construímos. Não foram dois títulos por acaso, tanto da Supercopa quanto do Carioca foram merecidos. Ganhamos dentro de campo com muito merecimento, muito trabalho. Isso dá confiança, cria expectativa na torcida e na gente também. Sabemos que vai ser um ano muito difícil, com muitos jogos, muitas competições, então temos que estar preparados” comentou Ortiz durante premiação do Campeonato Carioca.

Dessa forma, o Flamengo ainda disputa outras quatro taças neste ano: Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão e Super Mundial e, caso seja campeão continental, disputará ainda outro Mundial em 2026. O próximo compromisso é neste sábado (29), contra o Inter pela 1ª rodada do Brasileirão, às 21h no Maracanã.

“Temos um grupo muito forte, um elenco muito grande, além de qualificado. Então a gente espera ir em busca de títulos ainda maiores com a camisa do Flamengo”, concluiu Léo Ortiz.

Ortiz, aliás, juntou-se a outros seis rubro-negros na seleção do Campeonato Carioca de 2025: o goleiro Rossi, o lateral-direito Wesley, o zagueiro Léo Pereira, o volante Erick Pulgar, o meia Gerson e o atacante Bruno Henrique. Filipe Luís, por sua vez, foi escolhido como o melhor treinador do campeonato.

Flamengo x Inter

O zagueiro, aliás, deve ser titular ao lado de Léo Pereira uma vez que Danilo é baixa confirmada, com lesão na coxa direita. Além do experiente defensor, o Fla não poderá contar com Pedro, Arrascaeta e Viña, todos também no Departamento Médico. Bruno Henrique e Gerson são dúvidas.

Assim, a provável escalação do Flamengo para encarar o Internacional neste final de semana tem Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Gerson (Allan) e De La Cruz; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Bruno Henrique (Juninho).

