Benfica bate o Gil Vicente e cola no Sporting no Campeonato Português

O Benfica segue na cola do Sporting no Campeonato Português. Nesta sexta-feira (28), os Encarnados venceram o Gil Vicente por 3 a 0, com gols de Aursnes, Belotti e Di María, atuando fora de casa.

O resultado mantém o Benfica na segunda colocação, agora com 62, mesma pontuação que o Sporting, que lidera a competição nos critérios de desempate. O Gil Vicente, por outro lado, segue lutando contra o rebaixamento. Afinal, soma apenas 23 pontos, na 14ª colocação.

As duas equipes voltam a campo no domingo (6). O Gil Vicente recebe o Moreirense, às 11h30 (de Brasília). Já a equipe da capital viaja até o norte do país para fazer o clássico português diante do Porto, às 16h30 (de Brasília).

Apesar de atuar fora de casa, o Benfica partiu para cima desde o início. Aursnes perdeu boa chance logo aos três minutos, parando no goleiro adversário. A equipe manteve a posse de bola, chegando a ter mais de 65%, e acabou recompensada aos 22 minutos. O próprio Aursnes recebeu livre e marcou o primeiro.

O Benfica matou o jogo logo após a volta do intervalo. Aos seis minutos, Otamendi desviou cruzamento na área e Belotti, de cabeça, fez o segundo. Nos acréscimos, os lisboetas chegaram ao terceiro com Ángel Di María, em cobrança de pênalti. O argentino iniciou a partida no banco e entrou somente aos 29 da etapa final.

