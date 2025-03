Francês: ex-Vasco marca e Lyon é goleado pelo Strasbourg

A 27ª rodada do Campeonato Francês começou em grande estilo após a pausa para a Data Fifa de março. Nesta sexta-feira (28), o Strasbourg venceu o Lyon por 4 a 2, no Stade de la Meinau, em Estrasburgo, em confronto direto na parte de cima da tabela. O volante Andrey Santos, ex-Vasco, abriu o caminho para a goleada, enquanto Dilane Bakwa, Emanuel Emegha e Sam Amo-Ameyaw completaram a vitória. Pelo lado do time visitante, Tolisso e Mikautadze, de pênalti, diminuítam o placar.

Dessa maneira, o Strasbourg chegou aos 46 pontos, assumiu a 5ª posição, que pertenceia ao próprio Lyon, e segue na briga por uma vaga nas próximas competições europeias.

Somente os três primeiros colocados do Campeonato Francês garantem uma vaga na Champions. PSG (68), Olympique de Marselha (49) e Monaco (47) ocupam o G3 da competição.

Por outro lado, o resultado foi péssimo para o Lyon. Isto porque a equipe caiu para a 6ª posição, com 45 pontos, e ainda pode ser ultrapassado pelo Lille no decorrer desta 27ª rodada. Ou seja, o time que também enfrenta problemas extra campo pode ficar de fora das competições europeias na próxima temporada.

Além disso, o Lyon viu chegar ao fim a sequência de cinco vitórias na Ligue 1.

Jogos da 27ª rodada do Campeonato Francês

Sexta-feira (28/3)

Strasbourg 4×2 Lyon

Sábado (29/3)

Reims x Olympique de Marselha -13h

Saint-Étienne x PSG – 15h

Monaco x Nice – 17h05

Domingo (30/3)

Toulouse x Brest – 10h

Auxerre x Montpellier – 12h15

Angers x Rennes – 12h15

Le Havre x Nantes – 12h15

Lille x Lens – 15h45

*Horários de Brasília.

