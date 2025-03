Flamengo x Inter: onde assistir, escalações e arbitragem

Campeões estaduais em 2025, Flamengo e Internacional se enfrentam neste sábado (29) às 21h no Maracaña pela primeira rodada do Brasileirão. As equipes buscam sair da “fila” de conquistas, principalmente o Colorado, campeão pela última vez em 1979. O Fla, por sua vez, não levanta o troféu desde a temporada 2020. A expectativa é de casa cheia.

Onde assistir:

Sportv e Premiere transmitem

Como chega o Flamengo

Embalado, não só pelo título do Carioca. Afinal, o Flamengo conquistou ainda a Taça Guanabara e a Supercopa do Brasil neste ano. O Rubro-Negro, inclusive, não perde sob o comando de Filipe Luís desde o ano passado. São 24 jogos de invencibilidade.

O técnico, porém, tem uma lista grande de desfalques. O atacante Pedro, o meia Arrascaeta, o lateral-esquerdo Viña e o zagueiro Danilo, todos com problemas físicos, são baixas confirmadas. Além disso, há a possibilidade do técnico poupar jogadores que atuaram pelas suas respectivas seleções nesta última Data-Fifa, principalmente o volante Gerson, que se reapresentou com dores na coxa esquerda.

Como chega o Internacional

O Colorado está embalado após a conquista do Gauchão, voltando a ser campeão após nove anos e interrompendo uma série de seis títulos do arquirrival Grêmio. Assim como o Flamengo, o Inter, comandado por Roger Machado, teve jogadores à disposição das seleções ao longo da semana. Rochet, Carbonero, Enner Valencia e Borré retornaram e viajaram para o Rio de Janeiro. Recém-contratados, o zagueiro Juninho, o volante Diego Rosa e o atacante Romero também estão relacionados. O trio, aliás, ainda nem estreou.

FLAMENGO X INTERNACIONAL

1ª Rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 29/3/2025, às 21h

Local: Maracaña, Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Gerson (Allan) e De La Cruz; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Bruno Henrique Técnico: Filipe Luís

INTER: Rochet; Aguirre, Vitão, Rogel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Vitinho, Enner Valencia e Wesley Técnico: Roger Machado

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

