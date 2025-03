Rodrigo Caetano explica permanência na Seleção: ‘Treinador desvinculado do diretor’

Em reunião realizada na tarde desta sexta-feira (28), a CBF oficializou a saída do técnico Dorival Júnior da Seleção Brasileira. Porém, apesar de algumas demissões, Rodrigo Caetano seguirá no cargo de diretor de seleções.

O dirigente comentou sobre a decisão da entidade e, em entrevista ao canal SporTV, afirmou que sua permanência não o causou estranheza. Além disso, atibuiu a escolha ao presidente Ednaldo Rodrigues.

“Não me causou estranheza que eu continuasse. Ele expressou isso para mim. Ele não tinha se posicionado em relação ao Dorival. Se posicionou apenas hoje. Dorival é um grande técnico, grande amigo. Mas sou funcionário da CBF até 2026 e sempre tive autonomia para as escolhas das seleções. Essa questão do treinador é uma questão presidencial e, em relação às suas funções e atribuições, ele me deu as condições para tomar decisões e comandar, liderar o processo. A permanência de mais alguns funcionários também. A ideia do presidente era ter um backup do que ocorreria, que isso se iniciasse quando começasse a marcação. Mas optou pela minha permanência e a do Juan para sermos numerosos e que a CBF tivesse mais funcionários”, explicou.

O profissional se tornou diretor de seleções em fevereiro de 2024, então, no mesmo período em que Dorival Júnior entrou. Assim, Caetano lamentou a interrupção do trabalho do técnico e afirmou que o presidente foi claro em manter o modelo do treinador desvinculado do diretor.

“Vivi isso muitas vezes em clubes, muitas interrupções. Ninguém gosta disso. O presidente foi claro em manter um novo modelo, um treinador desvinculado do diretor. Mas o presidente deixou claro para que a gente continuasse”, prosseguiu.

“Foi uma situação triste para nós, um dia triste. Ninguém gosta dessa situação. Mas no nosso caso, resta seguir. Em momento algum, ele manifestou o desejo da minha saída, pois nem deu tempo para conversar sobre isso. Ele bateu forte dizendo que não fez contato nenhum com outro técnico”, comentou.

Novo treinador

Rodrigo Caetano também comentou sobre o possível novo treinador da Seleção Brasileira. Mas segundo o dirigente, o debate com os nomes se iniciará a partir de agora e, por enquanto, não houve contato com nenhum técnico.

“Creio que a partir de agora os nomes serão debatidos. Nenhum treinador foi contatado. Mas acredito no que o presidente disse e pratica. Ele disse que, a partir de agora, irá procurar um novo treinador, e creio que ele conversará comigo sobre um possível substituto. Vamos montar um cronograma para ver o que ele imagina”, disse.

