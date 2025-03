Com alterações, Cruzeiro finaliza preparativos para estreia no Brasileirão

Finalmente, o Cruzeiro voltará a campo. A torcida já sentia falta da equipe, afinal, foram 34 dias sem jogos desde a eliminação precoce no Campeonato Mineiro. Mas a Raposa está pronta para o início do Campeonato Brasileiro. O jogo de estreia será contra o Mirassol, neste sábado (29), às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte.

Durante o período sem jogos, o técnico Leonardo Jardim aproveitou para trabalhar com os atletas e preparar o time para os desafios do Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. O time passará por mudanças para o jogo contra o Mirassol.

O time, por exemplo, terá alterações na lateral com a entrada de Villalba, no meio de campo com Walace, e no ataque com Wanderson. O provável time titular será: Cássio; William, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno e Villalba; Walace, Matheus Henrique e Dudu; Wanderson, Kaio Jorge e Gabigol.

O meia Matheus Pereira está à disposição, mas provavelmente começará no banco de reservas. O atleta enfrentou alguns problemas nos bastidores recentemente e ainda trabalha para recuperar sua melhor forma dentro do elenco.

A base de Jardim

Leonardo Jardim já informou que pretende rodar o elenco ao longo da temporada. No entanto, alguns jogadores parecem estar garantidos como titulares. São eles: o goleiro Cássio, o lateral-direito William, os zagueiros Fabrício Bruno e Jonathan Jesus, o volante Matheus Henrique e o atacante Gabigol. A disputa por outras posições promete ser intensa.

