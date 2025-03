Bap exclui ideia de SAF para construção do estádio: ‘Flamengo não está à venda’

O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, reafirmou o compromisso do clube em construir um estádio próprio, mas garantiu que o investimento não afetará o desempenho da equipe.

Para embasar a decisão, a nova gestão contratou duas empresas para revisar os estudos de viabilidade, concluindo que as estimativas iniciais estavam desalinhadas com a realidade. Afinal, o clube se tornar SAF não é uma opção.

“É claro que o Flamengo terá seu estádio, eu não tenho dúvidas disso. Mas esse estádio não virá a custo de performance esportiva. Eu não aceito ficar 10 ou 12 anos sem ganhar nada para ter um estádio. Nós não vamos ter um estádio se para isso tivermos que virar empresa, o Flamengo não está à venda. “Ah, mas é só 30%”. Não existe 30% de gravidez. Não está no DNA do Flamengo virar uma SAF”, iniciou o presidente em entrevista à FlamengoTV.

“Então essas duas combinações fazem com que ter um estádio nos dias de hoje, com taxa de juros do jeito que está, seja um desafio enorme. No programa de governo da minha campanha eu disse que se não tivéssemos 30% de margem operacional e resultado não teria condição de construir estádio com dinheiro próprio. Por que com dinheiro próprio? Vamos ter que pagar todo o dinheiro de terceiros”, prosseguiu.





“Quando você recebe o orçamento que a gestão anterior sugeria para os próximos três anos 16%, 17% de margem operacional, eu não tenho a menor dúvida que não tinha a menor condição de construir o estádio sem virar SAF. Isso é matemático, não é opinião. Seria matematicamente impossível construir o estádio sem ter recursos sem que fosse virar SAF. Entendo que nesse primeiro ano vamos fazer 28% de margem”, finalizou Bap.

Casa do Flamengo

O presidente ainda comparou o clube carioca com grandes personalidades internacionais da música, como a banda Rolling Stones e Madonna.

“Eu brinco com meus amigos que não têm o prazer de torcer para o Flamengo, quando eles dizem que nós não temos casa, eu digo que nós não temos uma, mas temos várias casas no Brasil. A maioria dos lugares que jogamos fora do Rio a gente se sente em casa. Entendo que o Flamengo nesse aspecto é meio Rolling Stones, Madonna, onde o Flamengo vai o público vai atrás”, comentou.

