Bayern ameaça processar Federação Canadense após lesão grave de Alphonso Davies

O Bayern de Munique ameaçou processar a Federação Canadense de Futebol após Alphonso Davies sofrer uma grave lesão durante os compromissos internacionais. Jan-Christian Dreesen, presidente executivo do clube, pediu uma “explicação completa dos fatos” e afirmou que o Bayern “se reserva do direito de tomar medidas legais”.

O lateral-esquerdo sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito nos primeiros minutos do jogo contra os Estados Unidos, pela Liga das Nações da Concacaf.

“Enviar um jogador visivelmente lesionado, com o joelho em mau estado, em um voo intercontinental de 12 horas sem um exame médico adequado é, do nosso ponto de vista, uma grave negligência e uma violação clara do dever de cuidado médico”, disse Dreesen ao jornal alemão ‘Bild’.

O mandatário também questionou a decisão de colocar Davies, que já enfrentava problemas musculares antes da partida, como titular em um jogo sem importância esportiva.

Além disso, o empresário de Davies responsabilizou o técnico canadense por pressionar o jogador a entrar em campo.

Por fim, Alphonso Davies passou por cirurgia e ficará afastado por pelo menos seis meses.

