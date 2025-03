Fluminense viajará de Fortaleza direto para a Colômbia; entenda a logística

Com o início do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana à vista, o Fluminense vai encarar uma maratona de jogos nos próximos dias. Afinal, visitará o Fortaleza neste sábado (29) e, logo depois, no dia 1º de abril, enfrentará o Once Caldas na estreia pela Sula, na Colômbia.

Portanto, para amenizar o desgaste e diminuir o número de viagens, o Tricolor definiu a logística e não retornará para o Rio de Janeiro após a partida contra o Laion. Assim, seguirá diretamente para o território colombiano. As informações são do portal “ge”.

A expectativa é que o elenco tricolor treine na Colômbia na segunda-feira, concluindo a preparação para a estreia no torneio continental. Após o confronto, então, o time carioca retornará ao Brasil para disputar dois jogos seguidos em casa.

O primeiro será contra o RB Bragantino, pela segunda rodada do Brasileirão, no dia 5 de abril. Posteriormente, no dia 10, o Fluminense vai encarar o GV San José, da Bolívia, também no Maracanã. Totalizando, então, quatro partidas em 13 dias.

