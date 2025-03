Juventude anuncia Matheus Babi e mais três reforços para o Brasileirão

O Juventude anunciou nesta sexta-feira (28) a chegada do atacante Matheus Babi. O jogador desembarcou na serra gaúcha após rescindir o contrato com o Athletico, clube que defendia com o qual tinha vínculo desde 2021. Babi já pode ser utilizado por Fabio Matias na estreia do Brasileirão, contra o Vitória.

Além de Babi, o Juventude acertou a vinda de mais três jogadores nesta janela após estaduais. O atacante Galego, artilheiro do Gauchão pelo Ypiranga, o goleiro Ruan Carneiro, ex-Figueirense, e o lateral-direito Gabriel Souza, ex-Cianorte, defenderão o clube no Brasileirão.

Principal reforço, Babi é cria da base do Macaé e apareceu para o futebol brasileiro no Botafogo. Em 2021, chegou ao Athletico, onde sofreu uma grave lesão, que o tirou da temporada. Recuperado, o Furacão emprestou o jogador em sequência. Primeiro para o Santa Clara-POR, depois para o Goiás e, no ano passado, para o Peñarol-URU. Neste ano, atuou no Campeonato Paranaense e na Copa do Brasil, com dois gols em oito partidas disputadas.

