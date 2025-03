Brasil empata com Uruguai na estreia do Sul-Americano Sub-17

Brasil e Uruguai estrearam com empate 1 a 1 no Sul-Americano Sub-17, que se realiza na Colômbia. O jogo foi no Estádio Jaime Morón, em Cartagena. O Brasil foi péssimo no primeiro tempo, quando foi para o intervalo perdendo por 1 a 0, gol de Azambuja. Mas, na etapa final, o time canarinho voltou melhor, empatou logo com Ruan Pablo e teve chance para virar. Contudo, sem sucesso.

O Sul-Americano Sub-17 é disputado em dois grupos de cinco equipes, e os dois primeiros de cada grupo vão à semifinal. Mas há sete vagas para o Mundial. O Brasil está no Grupo B, que, além do Uruguai, tem Venezuela, Equador e Bolívia. No outro jogo da primeira rodada, a Venezuela venceu por 2 a 0 a Bolívia e lidera. Na próxima rodada, no domingo, os brasileiros enfrentam a Bolívia.

Seleção só acorda no segundo tempo

O Brasil fez péssimo primeiro tempo, não conseguindo fazer boas tramas ofensivas, esceto por uma cabeçada que passou por cima, e vendo o Uruguai dominar. Nicolas Azambuja, que completou 17 anos exatamente neste 28/3, comandou as principais jogadas ofensivas da Celeste, Como uma em que iniciou e Facundo Martínez desperdiçou. Azambuja também quase marcou, mas o goleiro Arthur Medeiros salvou. Mas, de tanto martelar, o Uruguai saiu na frente aos 46 minutos, quando Azambuja recebeu pela esquerda, entrou na área, limpou a jogada deixando dois no chão. E bateu sem chance para o goleiro Arthur Medeiros. Uruguai 1 a 0, mais do que merecido.

Felizmente, a Seleção voltou com outra atitude no segundo tempo. Nos primeiros minutos, sufocou os uruguaios e chegou ao empate aos 14. O lateral Angelo invadiu pela direita e cruzou. Andrey e Wenderson chutaram, com a zaga rechaçando, mas a sobra ficou com Ruan Pablo. O jogador do Bahia, de fora da área, mandou uma bomba que ainda bateu na defesa uruguaia antes de entrar. OBrasil manteve o domínio.Porém,sem sucesso nos arremates. Assim, o jogo ficou no 1 a 1.

BRASIL 1X1 URUGUAI

1ª rodada do Sul-Americano Sub-17

Data: 28/3/2025

Local: Estadio Jaime Morón, Cartagena, Colômbia

BRASIL: Arthur Jampa; Angelo (Arthur Ryan, 15’/2ºT) , Vitor Fernandes, Vitão e Denner (Rafael, Intervalo); Zé Lucas, Andrey (Felipe Morais, 15’/2ºT) e Luiz Gustavo; Ruan Pablo, Wesley Natã e Dell (Luiz Gustavo, 15’/2ºT e depois , Kayke, 23’/2ºT). Técnico: Carlos “Dudu” Patetuci

URUGUAI. Cristaldo; Balatti (Gonzalo, 27’/2ºT), Barboza, Ignácio Fernández e Sosa; Daguer, Luciano González (Pablo Alcoba, 35’/2ºT), Alexander dos Santos (Torterolo, 35’/2ºT); Facundo Martínez (Rodrigo Martínez, 17’/2ºT), Azambuja e Federico Bais (Silvera, 17’/2ºT). Técnico: Matias Alonso

Gols: Azambuja, 46’/1ºT (0-1); Ruan Pablo, 4’/2ºT (1-1)

Árbitro: Sebástian Martínez (ARG)

Auxiliares: Juan Mamani e Mariana Almeida (ARG)

Cartões Amarelos: Zé Lucas, Rafael , Felipe Morais (BRA); Sosa (URU)

