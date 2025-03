Palmeiras x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Palmeiras e Botafogo se enfrentam neste domingo, às 16h, no Allianz Parque, no choque entre o vice-campeão nacional de 2024 e o atual dono da taça. A bola rola pela primeira rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. O embate abriria a competição, mas, por conta da participação do Verdão na final do Campeonato Paulista, o compromisso precisou ser adiado em um dia.

Como chega o Palmeiras?

De fato, pressionado. Afinal, o Verdão não viu o Botafogo ganhar o Brasileiro e a Libertadores do ano passado e, nesta temporada, já ficou sem o Paulistão.

Sobre o time que o técnico Abel Ferreira tem à disposição, Paulinho, que se recupera de uma cirurgia na perna direita, participou de uma parte da atividade junto com o elenco, na última sexta-feira. Pode ser, portanto, uma novidade. Gómez e Maurício, também em recuperação, integraram as atividades. Porém, ainda são dúvidas para o clássico.

O volante Ríos, que não começou jogando contra o Corinthians por conta da participação nas Eliminatórias pela seleção colombiana, deve ser a principal alteração no Verde.

Como chega o Botafogo?

O atual campeão teve um mês para se preparar para o jogo deste fim de semana, pois ignorou solenemente o Campeonato Carioca. Além disso, perdeu os títulos da Supercopa do Brasil e da Recopa. Porém, ao contrário do Palmeiras, a SAF do clube sustenta que estes torneios não têm tanta importância quanto Brasileirão, Libertadores e Super Mundial de Clubes.

Por estar sem entrar em campo em jogos oficiais há 30 dias, o técnico Renato Paiva, novidade no banco de reservas, tem o elenco quase completamente à disposição. Dos titulares, por exemplo, nenhuma baixa. O zagueiro Bastos está de volta para consolidar a defesa central “BB”, com Barboza. O volante De Paula, que se destacou na intertemporada, agora cede a vaga a Savarino, de volta após servir a Venezuela nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Onde assistir?

A Rede Globo, na TV aberta, e o Premiere, no pay-per-view, transmitem a peleja.

PALMEIRAS x BOTAFOGO

Primeira rodada do Brasileirão-2025

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data e hora: 30 de março de 2025, às 16h (horário de Brasília)

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Murilo, Micael (Gómez) e Piquerez; Martínez, Ríos e Veiga (Maurício), Estêvão, Torres (Paulinho) e Roque. Técnico: Abel Ferreira

BOTAFOGO: John, Vitinho, Bastos, Barboza e Telles; Gregore, Freitas e Santi; Artur, Savarino e Jesus. Técnico: Renato Paiva.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa/SC)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Wagner Reway (ES)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.