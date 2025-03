Grêmio x Atlético, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Grêmio e Atlético Mineiro se enfrentam neste sábado, 29/3, na Arena Gremista, às 18h30 (de Brasília), na estreia das equipes no Brasileirão 2025. O Galo chega motivado com a conquista do tetracampeonato mineiro. Mas o Grêmio perdeu a final do Gauchão para o Internacional, deixando de conquistar o sétimo título consecutivo. Por isso, a equipe espera um bom resultado para animar sua torcida. Este jogo conta com a transmissão da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão a partir das 17h (de Brasília), com o premiado Cesar Tavares no comando e na narração.

Não deixe de conferir este Grêmio x Atlético Mineiro com a Voz do Esporte. César Tavares estará no comando da narração. Mas a cobertura ainda conta com os comentários de Cleiton Santos e as reportagens de Christopher Henrique. Para isso, basta clicar na arte acima.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.