Vasco x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

Ingredientes não faltam para a esperada primeira rodada do Brasileirão-2025! Neste domingo (30), Vasco e Santos, um dos grandes clássicos regionais do país, se enfrentam às 18h30 (de Brasília), no histórico estádio de São Januário, que terá casa cheia.

Assim, por mais que não tenhamos o esperado duelo entre Coutinho e Neymar, a partida marca o retorno do Santos à Série A após disputar (e conquistar) a Segunda Divisão pela primeira vez em sua centenária história. Fábio Carille, hoje no Cruz-Maltino, foi o responsável por trazer o Peixe à elite. Vamos conhecer, então, como chegam os rivais, que somam incríveis 12 títulos de Brasileirão em suas vastas galerias de troféus.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Record pela TV aberta, Premiere no sistema de Pay-per-view, e CazéTV pelo YouTube.

Como chega o Vasco

Há boas notícias para o Vasco nesta estreia no Brasileirão. Adson, fora desde agosto por lesão na tíbia direita, voltará aos relacionados e, dessa forma, deve ganhar minutos saindo do banco. Coutinho, que se lesionou no último jogo do Cruz-Maltino, em eliminação para o Flamengo, no último 8, seguirá entre os titulares. Ele se recuperou de lesão na coxa direita.

Além disso, há modificações no time. Isso porque Garré deve ganhar a vaga de Rayan e atuar na ponta direita. Na zaga, a tendência é que Mauricio Lemos faça sua estreia como titular. Ele ganhou a vaga de Lucas Freitas nas três semanas de intertemporada do Vasco após a eliminação no Carioca. Além de Estrella e David, lesionados, não há outros desfalques para o técnico Fábio Carille.

Como chega o Santos

Não será neste domingo que veremos Coutinho x Neymar pela primeira vez (como profissionais) em solo brasileiro. Afinal, o craque santista não se recuperou a tempo e desfalcará o Peixe na abertura do Brasileirão. Ele segue tratando lesão na coxa direita, que o tirou da última Data Fifa e das semifinais do Paulistão, visando, então, voltar a tempo da segunda rodada.

Barreal deverá iniciar o jogo em seu lugar. Soteldo é outro desfalque santista: ele não treinou na última sexta-feira (28) e sequer viajou ao Rio de Janeiro. Assim, Rollheiser deve começar como titular. Dessa forma, em relação ao último compromisso oficial do Peixe, a outra saída pode ser a de Thaciano.

VASCO x SANTOS

1ª rodada do Brasileirão 2025

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: domingo, 30/03/2025, às 18h30 (de Brasília)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Mauricio Lemos e Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho, Benjamin Garré, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Barreal; Rollheiser, Guilherme e Tiquinho Soares. Técnico: Pedro Caixinha.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (Fifa/RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa/RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Rafael Traci (SC)

