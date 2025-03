Fortaleza x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

O Brasileirão começa neste final de semana e promete fortes emoções nas duas extremidades da tabela. Ou seja, tanto na briga pelo título e vagas continentais, quanto na disputa pela permanência na Série A. Assim, Fortaleza e Fluminense medem forças neste sábado (29), às 18h30 (de Brasília), no Castelão, pela rodada inaugural.

De um lado, o Leão do Pici chega em crise depois de ter perdido o título do Estadual para o maior rival, o Ceará, e derrapar na Copa do Nordeste. O Tricolor de Laranjeiras, por sua vez, foi vice do Carioca e teve duas semanas de treinamentos por causa da Data-Fifa para se preparar e esquecer a campanha de 2024. E a Voz do Esporte trannsmite este jogo a partir das 17h (de Brasília), sob o vomando de Eduardo Rizzati, que também estará na narração.