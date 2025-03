Jogadores defendem volta de Tite à Seleção; Neymar apoia

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está buscando um técnico estrangeiro para assumir a seleção nacional; no entanto, alguns líderes do time preferem manter o conhecido Tite. De acordo com informações obtidas pelo blog do jornalista Jorge Nicola, no Portal R7, o assunto existe entre os jogadores importantes e mais experientes desde a última quarta-feira (36), logo após a derrota por 4 a 1 para a Argentina em Buenos Aires.

Um dos defensores dessa ideia é Neymar, que já destacou publicamente Tite como o melhor técnico com quem já trabalhou em toda a sua carreira. O apoio de Neymar a Tite pode também ter relação com Jorge Jesus, com quem o craque teve desavenças em janeiro e que atualmente é considerado o Plano B pelo presidente Ednaldo Rodrigues.

Negociar o retorno de Tite à seleção é uma das tarefas mais complexas. Ele saiu da equipe nacional em atrito com a alta cúpula da CBF. O fato de anunciar sua saída através da imprensa ao final da Copa do Mundo de 2022 prejudicou sua imagem como treinador. Além disso, entre os torcedores, Tite não recebe uma avaliação positiva. As eliminações nas quartas de final de dois Mundiais consecutivos comprometeram seu histórico nas Eliminatórias.

Defesa sólida é trunfo de Tite

É importante mencionar que a seleção sob o comando de Tite sofreu apenas 30 gols em 81 partidas. Desde sua saída da CBF, o Brasil já sofreu 31 gols, embora em apenas 25 jogos. Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior se revezaram no comando com recordes negativos.

Tite está sem clube desde 30 de setembro, quando o Flamengo anunciou sua demissão. Em quase seis meses, recusou pelo menos sete propostas de grandes clubes brasileiros. A alegação recorrente é a espera por uma oportunidade na Europa no meio do ano.

O nome dos sonhos do dirigente é Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid. Caso as negociações com o italiano não avancem, a substituição mais viável para Dorival Júnior seria Jorge Jesus. O ex-treinador do Flamengo já manifestou aos diretores da CBF sua disposição para cobrir a multa rescisória e deixar o Al Hilal antes do término de seu contrato, previsto para junho.

