Flamengo x Internacional, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Campeões estaduais em 2025 e com elenco de astros, Flamengo e Internacional se enfrentam neste sábado (29/3) às 21h (de Brasília) no Maracaña pela primeira rodada do Brasileirão. As equipes buscam sair da “fila” de conquistas, principalmente o Colorado, campeão pela última vez em 1979. O Fla, por sua vez, não levanta o troféu desde a temporada 2020. A expectativa é de casa cheia.