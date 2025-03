Crystal Palace avança para a semifinal da Copa da Inglaterra

O primeiro classificado para a semifinal da Copa da Inglaterra foi conhecido na manhã deste sábado, 29/3, e é o Crystal Palace. Afinal, no clássico londrino diante do Fulham, na casa do rival, o Craven Cottage, o Crystal se impôs e venceu por 3 a 0. Eze e Sarr marcaram no primeiro tempo, e Nketiah ampliou na etapa final. Foi a segunda vitória seguida do Crystal na casa do Fulham (havia vencido pela Premier League).

Assim, o Crystal avança à semifinal e segue com o sonho de conquistar pela primeira vez a competição. Mas o time já foi duas vezes vice. O Fulham, eliminado, também jamais ganhou a competição.

Crystal na frente no primeiro tempo

O Fulham criou as primeiras boas chances. Na melhor, aos dois minutos, o ex-Flamengo Muniz chutou com perigo. Mas raspando a trave direita de Turner. Contudo, aos poucos, o Crystal Palace foi se tornando bem mais perigoso. Primeiramente, Lerma acertou o travessão de Leno. Mas, aos 33 , Mitchell puxou o ataque pela esquerda e serviu Eze. Da entrada da área, ele bateu no canto esquerdo de Leno para fazer 1 a 0. O Fulham ainda vacilou aos 37. Em nova jogada pela esquerda, Eze cruzou na primeira trave para Sarr, que se antecipou à marcação de Bassey e cabeceou para ampliar o placar.

Com a vantagem construída no primeiro tempo, o Crystal se resguardou na defesa, segurou a pressão e evitou um gol do zagueiro Bassey, que teve duas oportunidades para finalizar na pequena área, mas foi bloqueado em ambas. Também viu o brasileiro Willian quase marcar de fora da área. Contudo, aos 30 minutos, veio a pá de cal para os donos da casa. Afinal, após recuperar a bola no meio de campo, o Crystal engatou um contra-ataque que terminou com Nketiah recebendo na esquerda e, dentro da área, batendo cruzado, sem chance para Leno. Crystal 3 a 0, na semifinal!

Copa da Inglaterra – Quartas de final

29/3 (Sábado)

Fulham 0x3 Crystal Palace

14h15- Brighton x Nottingham Forest

30/3 (domingo)

9h30 – Preston x Ason Villa

12h30 – Bournemouth x Manchester City

FULHAM 0X3 CRYSTAL PALACE

Copa da Inglaterra – Quartas de final

Data: 29/3/2025

Local: Craven Cottage, Londres (ING)

FULHAM: Leno; Castagne, Andersen, Bassey e Robinson (Sessegnon, 26’/2ºT); Berge e Lukic (Traoré, 18’/2ºT); Andreas Pereira (Rowe, 18’/2ºT), Willian (Jiménez, 26’/2ºT) e Iwobi (Carney, 37’/2ºT); Muniz. Técnico: Marco Silva

CRYSTAL PALACE: Henderson; Richards, Guehi e Lacroix; Muñoz (Devenny, 42’/2ºT), Wharton (Kamada, 26’/2ºT), Lerma e Mitchell; Eze (Matheus França 42’/2ºT) e Sarr (Kline, 42’/2ºT); Mateta (Nketiah, 25’/2ºT). Técnico: Oliver Glasner

Gols: Eze, 33’1/1ºT (0-1); Sarr, 37’/2ºT (0-2); Nketiah, 30’/2ºT (0-3)

Árbitro: Darren England

Auxiliares: Ian Hussin e Akil Howson

VAR: Robert Jones

Cartões Amarelos: Richard, Lacroix, Wharton (CRY)

