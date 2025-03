Atlético de Madrid cede empate ao Espanyol e se afasta da briga pelo título

O Atético de Madridn jogou mal, se beneficiou de um golaço de Azpilicueta em uma jogada isolada, cedeu o empate e não conseguir reagir diante de um Espanyol satisfeito após a igualdade no placar neste sábado, na Catalunha, pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol. O gol dos anfitriões foi de Javi Puado, cobrando pênalti. Com o resultado, os colchoneros chegaram aos 57 pontos e podem ficar a nove do líder Barcelona. Já os donos da casa chegaram aos 28 e se afastaram um pouco mais da zona de rebaixamento.

O próximo desafio do Atleti é o Barcelona, quarta-feira (2), em Madrid, pelas semifinais da Copa do Rei. Já o Espanyol volta a campo no próximo sábado (4), fora de casa, contra o Rayo Vallecano.

Primeiro tempo

Jogando fora de casa, Simeone, como de hábito, colocou o Atlético de Madrid de forma mais conservadora em campo, sem ousar muito no ataque. Além disso, frágil ofensivamente, os anfitriões também pouco ameaçaram.

Dessa forma, a etapa foi, literalmente, salva por um golaço. Aos 38, Antoine Griezmann colocou a bola na área, Kumbulla afastou e César Azpilicueta mandou uma bomba no ângulo. 1 a 0, e só.

Segundo Tempo

Logo aos 5 minutos, Sortloth recebeu na área, bateu cruzado e quase dobrou o placar. O jogo inegavelmente pareceu que tomaria um rumo mais dinâmico. Tanto que, aos 26, Lenglet cometeu pênalti em Cabrera, Javi Puado cobrou à perfeição e empatou a partida.

O gol, contudo, abalou o Atlético. Nervoso e sem qualquer efetividade, o time de Simeone, afinal, não conseguiu criar sequer uma nova chance de empatar a partida. O Espanyol, ademais, pareceu satisfeito com o empate e pouco arriscou até o apito final.

Jogos da 29ª Rodada do Campeonato Espanhol

Sábado (29/3)

Espanyol x Atlético de Madrid

Alavés x Rayo Vallecano – 14h30

Real Madrid x Leganes – 17h

Domingo (30/3)

Getafe x Villareal – 9h

Barcelona x Girona – 11h15

Atlético de Bilbao x Osasuna – 13h30

Valencia x Mallorca – 13h30

Betis x Sevilla – 16h

Segunda (31/1)

Celta x Las Palmas – 16h

