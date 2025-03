Barcelona x Girona: onde assistir, escalações e arbitragem

Barcelona e Girona jogam um clássico catalão neste domingo (30), às 11h15 (de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio Olímpico Lluís Companys. Em ótima fase, quinta-feira (27), os Blaugranas venceram o Osasuna por 3 a 0 e abriram três pontos de vantagem sobre o vice-líder Real Madrid. Enquanto isso, o Girona ocupa a 13ª posição, somando 34 pontos em 28 rodadas disputadas.

Onde Assistir

A ESPN e o Disney+ transmitem ao vivo.

Como chega o Barcelona

Para o clássico deste domingo, Raphinha volta a ficar disponível. O brasileiro desfalcou o time contra o Osasuna devido aos compromissos com a Seleção, mas deve reassumir seu lugar no lado esquerdo do ataque. Pau Cubarsí também está recuperado de um leve problema no tornozelo sofrido durante a pausa para a Data FIFA. Já Ronald Araújo, que ficou no banco na última partida, pode ser escalado entre os titulares.

Por outro lado, Dani Olmo virou preocupação após sofrer uma lesão muscular na coxa durante o jogo contra o Osasuna. O meia deve ficar afastado dos gramados por pelo menos três semanas. Lewandowski, que começou no banco na última quinta-feira, deve voltar ao time titular. No entanto, Flick segue sem contar com Andreas Christensen, Marc Casadó, Marc-André ter Stegen e Marc Bernal, todos ainda fora de combate.

Como chega o Osasuna

Pelo lado do Girona, Michel tem desfalques importantes. Abel Ruiz, Jhon Solís e Iván Martín estão lesionados, enquanto Donny van de Beek cumpre suspensão devido ao cartão amarelo recebido contra o Valencia. Sem Martín, o treinador inegavelmente precisará mexer no meio de campo. Oriol Romeu surge como a principal opção para reforçar o setor.

Já no ataque, Cristhian Stuani pode ganhar uma vaga entre os titulares. O veterano atacante, que já marcou quatro vezes contra o Barcelona, também balançou as redes no empate com o Valencia e pode, por fim, liderar a linha ofensiva neste clássico.

BARCELONA X GIRONA

Campeonato Espanhol – 29ª Rodada

Data e horário: 30/2/2025, às 11h15

Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona

BARCELONA: Szczesny; Koundé, Araújo, Cubarsí, Baldé; De Jong, Pedri; Yamal, Gavi, Raphinha; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick

GIRONA: Gazzaniga; A. Martínez, Blind, Krejci, Gutiérrez; Herrera, Romeu, Arthur; Tsygankov, Stuani, Danjuma. Técnico: Míchel

Árbitro: Juan Pulido Santana

Assistentes: José Carlos Melo e Ignácio López

VAR: Jorge Figueroa Vázquez

