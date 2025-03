Estoril Praia x Porto: onde assistir, escalações e arbitragem

Estoril Praia e Porto se enfrentam neste domingo (30), às 14h (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Português. Enquanto os Canários, na oitava posição, buscam encerrar uma sequência sem vitórias antes da pausa internacional, os visitantes, em terceiro, querem manter o embalo para seguir na briga pelo topo da tabela.

Onde Assistir

A ESPN e o Disney+ transmitem ao vivo.

Como chega o Estoril Praia

Pedro Álvaro, em suma, é a única preocupação médica do Estoril, o que abre espaço na defesa para o experiente Eliaquim Mangala. No gol, afinal, Kevin Chamorro teve uma atuação segura na última partida e pode ser mantido como titular, deixando Joel Robles no banco.

No ataque, Marques deve ser o responsável por liderar a linha ofensiva mais uma vez, embora Yanis Begraoui seja uma opção caso Ian Cathro decida atuar com um falso nove.

Como chega o Porto

Pelo lado do Porto, Vasco Sousa e Marko Grujic continuam como desfalques esperados, pois seguem em recuperação de lesão. Já Fábio Vieira e Rodrigo Mora brilharam na última rodada e devem iniciar a partida.

Depois de utilizar uma linha defensiva com quatro jogadores na rodada passada, com Stephen Eustáquio recuando entre os zagueiros para iniciar a construção das jogadas, Martin Anselmi tende a retomar a formação habitual no 3-4-3 para este confronto. Além disso, Danny Namaso retornou tarde dos compromissos internacionais e não deve ser titular, o que abre caminho para Samu Aghehowa comandar o ataque novamente.

ESTORIL PRAIA X PORTO

Campeonato Português – 27ª Rodada

Data e horário: 30/3/2025, às 13h30

Local: Estádio António Coimbra da Mota, em Estoril, Portugal

ESTORIL PRAIA: Chamorro; Bacher, Boma, Mangala; Amaral, Holsgrove, Xeka, Pina; Guitane, Marques, Carvalho.. Técnico: Ian Cathro

PORTO: Costa; Otávio, Marcano, Pérez; Fernandes, Eustáquio, Varela, Moura; Vieira, Aghehowa, Mora. Técnico: Martin Anselmi

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: Gonçalo Freire e Hugo Coimbra

VAR: André Narciso

