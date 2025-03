Fortaleza se impõe no Castelão e bate o Fluminense na estreia do Brasileirão

Com um primeiro tempo irretocável, o Fortaleza estreou com o pé direito no Campeonato Brasileiro. Assim, em pleno Castelão, o Leão venceu o Fluminense por 2 a 0 e reagiu na temporada. Em campo, Lucero e Tinga, de cabeça, aproveitaram os erros defensivos do Tricolor de Laranjeiras e marcaram os gols do triunfo do time cearense.

Na próxima rodada, o Leão do Pici mede forças com o Mirassol, dia 6 (domingo), às 18h30 (de Brasília), no Maião. O Tricolor de Laranjeiras, por sua vez, recebe o Red Bull Bragantino no mesmo dia, porém às 16h (de Brasília), no Maracanã.

Antes disso, os comandados do técnico Vojvoda voltam a atuar no Castelão, contra o Racing, na terça-feira (1), às 21h30 (de Brasília), pela Libertadores. A equipe carioca joga no mesmo dia e horário, diante do Once Caldas, no Estádio Palogrande, pela Sul-Americana.

Leão ruge

Logo no início da partida, aos 6, Freytes saiu jogando de forma errada e deu um presente para o adversário. Assim, Pikachu construiu a jogada em profundidade para Marinho, que teve liberdade para avançar e rolar para Lucero estufar a rede.

Fábio salva

Apático e sem força na saída de bola, o Tricolor viu o Leão incomodar novamente. Nesse sentido, Tinga infiltrou a bola entre os zagueiros e encontrou Pikachu na área. O meio-campista avançou e finalizou, entretanto parou na boa defesa de Fábio.

Argentino tenta de longe

No melhor momento do Fluminense no primeiro tempo, Martinelli tentou tabelar com Canobbio pelo meio, entretanto Tinga rebateu. A bola, então, sobrou para Germán Cano, que arriscou de longe e assustou a meta de João Ricardo.

Jogada ensaiada

Em cobrança de escanteio pela direita, Pol Fernández colocou a bola na cabeça de Tinga, na segunda trave. Sem qualquer marcação, o lateral se movimentou bem e cabeceou no ângulo de Fábio, sem reação do arqueiro tricolor.

Flu tenta reagir e falha

Ainda no primeiro tempo, a equipe carioca tentou reagir pelo lado direito. Por lá, Hércules tocou para Arias, que alçou a bola na pequena área. Cano, então, bateu de primeira, mas a bola foi para fora. Em outro momento, Canobbio recebeu a bola na área e tentou buscar o colombiano, mas Kuscevic impediu o gol do Flu.

Na volta do intervalo, o time carioca tentou se recolocar em campo. Assim, Guga tabelou na área, porém faltou direção na finalização para assustar a meta de João Ricardo. Na sequência, Arias alçou a bola na área, enquanto Lucero afastou o perigo. Diante disso, na sobra, Lima mandou para fora.

Estreias de ambos os lados

Keno tabelou com Lima e encontrou espaço para finalizar, mas mandou para fora. O Tricolor pouco incomodou o adversário, enquanto Mano demorou a colocar peças criativas em campo, como Lezcano e Lavega, que estrearam pelo time carioca. O Leão do Pici, que teve a estreia de Deyverson, ainda teve uma chance na reta final, quando Moisés invadiu a área, contudo tentou simular um pênalti.

FORTALEZA 2 x 0 FLUMINENSE

Campeonato Brasileiro 2025 – 1ª Rodada

Data e horário: 29/3/2025

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Gols: Lucero 3’/1ºT (1-0); Tinga 20’/1ºT (2-0)

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga (David Luiz 15’/2ºT), Titi e Kuscevic; Lucas Sasha (Pochettino 39’/2ºT); Pol Fernández, Martínez (José Welison 29’/2ºT) e Diogo Barbosa; Marinho (Moisés 29’/2ºT), Yago Pikachu e Lucero (Deyverson 39’/2ºT). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê (Lavega 37’/2ºT); Martinelli, Hércules (Lezcano 24’/2ºT), Arias; Kevin Serna (Lima 14’/1ºT), Canobbio (Keno – intervalo) e Germán Cano (Everaldo 37’/2ºT) Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro SP) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Cartões Amarelos: Moises (FOR); Mano Menezes (FLU)

Cartões Vermelhos: –

