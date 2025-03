Dudu e Gabi marcam, e Cruzeiro estreia no Brasileirão com vitória sobre o Mirassol

Mais de 40 mil pessoas foram ao Mineirão para presenciar a abertura do Brasileirão-2025. E foi com o pé direito, já que o Cruzeiro venceu o Mirassol por 2 a 1, neste sábado (29), pela rodada inaugural da principal competição do país. Dudu e Gabigol marcaram para a Raposa, que também viu Cássio defender pênalti de Reinaldo. Coube a Lucas Ramon anotar o primeiro gol do Leão, caçula desta edição, na História do Brasileirão.

Primeiro tempo

A atmosfera no Mineirão respirava um dia de abertura de Brasileirão. Com o estádio cheio, o Cruzeiro se animou e conquistou uma boa vantagem logo nos primeiros 21 minutos. Após Gabigol desperdiçar um ótimo contra-ataque, saiu o primeiro gol da Raposa no torneio. Em boa troca de passes no meio-campo, após iniciar pela esquerda, William recebeu com liberdade e cruzou no segundo pau. Dudu, completamente livre, chegou batendo de bate-pronto para não dar chances a Alex Muralha, logo aos 13′.

O segundo gol, aos 21′, foi em lance semelhante. Novamente William se viu com espaço pelo lado direito e botou na área. Desta vez, foi Gabigol quem chegou para bater de primeira e superar Muralha. O camisa 9 quase repetiu a dose cinco minutos depois, quando mandou de fora da área e mandou a bola rente ao ângulo direito da meta adversária.

Depois disso, o Cruzeiro se descuidou e viu o Mirassol crescer no jogo. Não à toa, Cássio emplacou três defesas em um curto período. Clayson fez chover pelo lado esquerdo em jogada espetacular e quase marcou um golaço. A pressão fez com que o time visitante conseguisse um pênalti.

Gamarra, que fazia sua estreia, cometeu pênalti bobo em Danielzinho, aos 42′. Cássio, porém, parou Reinaldo e evitou o primeiro gol do Mirassol na história do Brasileirão. No entanto, o destino quis que tal gol saísse no Mineirão – e ainda no primeiro tempo. Clayson fez nova boa jogada após sobra de escanteio e cruzou para o lateral-direito Lucas Ramon cabecear sem possibilidade de defesa para Cássio.

Segundo tempo

O Cruzeiro voltou melhor para o segundo tempo, começando a criar volume, especialmente pelos lados. Lucas Romero, que entrou no lugar do amarelado Walace, melhorou a equipe no meio-campo, ajudando na saída de bola. Porém, também levou amarelo poucos minutos após entrar.

Como a Raposa não conseguia encontrar seu terceiro gol, o Mirassol fez, então, o que já fizera na primeira etapa: se lançou para a frente. Com as mexidas do técnico Rafael Guanaes, o Leão ficou com quatro atacantes e começou a empurrar os donos da casa para trás. Fabrício Bruno, em ótimo dia lá atrás, porém, ajudava no combate e interceptações. Cássio, claro, foi outro que contribuiu com a estreia positiva da equipe mineira no Brasileirão.

Próximos passos

Após estrear no Brasileirão, agora é a vez do Cruzeiro abrir sua campanha na Sul-Americana. Enfrenta o Union de Santa Fe (ARG), na terça-feira (1º de abril), às 19h (de Brasília). Com a vitória deste sábado, o time mineiro é um dos líderes do Brasileirão, com três pontos e um gol de saldo. Já o Mirassol, que fica em 18º, só tem o Brasileirão pela frente. Volta a campo no próximo domingo (6), ao realizar seu primeiro jogo como mandante na história do torneio. É contra o Fortaleza, às 18h30.

CRUZEIRO 2 x 1 MIRASSOL

1ª rodada do Brasileirão 2025

Local: Estádio do Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Data e horário: sábado, 29/03/2025, às 18h30 (de Brasília)

Público/Renda: 40.837 pessoas / R$ 2.089.452,00

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Villalba; Walace (Lucas Romero, intervalo) e Matheus Henrique, Wanderson (Lucas Silva, 26’/2ºT), Dudu (Marquinhos, 38’/2ºT), Kaio Jorge (Matheus Pereira, 24’/2ºT) e Gabigol (Bolasie, 45+2’/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim.

MIRASSOL: Alex Muralha; Lucas Ramon (José Aldo, 25’/2ºT), João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Maceió (Edson Carioca, 14’/2ºT), Chico Kim (Luiz Felipe, 32’/2ºT) e Clayson (Matheus Davó, 32’/2ºT); Yuri Castilho (Fabricio Daniel, 25’/2ºT). Técnico: Rafael Guanaes

Gols: Dudu, 13’/1ºT (1-0); Gabigol, 21’/1ºT (2-0); Lucas Ramon, 45+2’/1ºT (2-1);

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Cartões Amarelos: Matheus Henrique, Walace, Lucas Romero (CRU); Jemmes, Reinaldo, Edson Carioca (MIR)

Cartões Vermelhos: –

