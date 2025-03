Filipe Luís na Seleção Brasileira? E se acontecer? Nação reage!

Já imaginou se, na segunda-feira (31), a Confederação Brasileira de Futebol surpreende todo mundo, deixa Jorge Jesus de lado e anuncia Filipe Luís como novo treinador da Seleção? Este panorama, embora difícil, não é impossível de acontecer, pois o nome do treinador do Flamengo é bem avaliado em algumas alas da CBF. Neste sábado (29), antes de a bola rolar no encontro entre o Rubro-Negro e o Internacional, no Maracanã, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Jogada10 ouviu, então, como a Nação reagiria a este hipotético cenário.

“Tá doido, rapaz. O cara abraçou o clube. Vamos ser campeões brasileiros com ele. É o melhor técnico do país. Seleção, não. Aqui é Flamengo”, respondeu Eduardo de Oliveira.

Colunista do Jogada10, André Tozzini também foi confrontado sobre o assunto que está na boca do povo. Tozza, aliás, está sereno e com 100% de certeza que o Flamengo não vai perder o seu treinador.

“Isso é uma loucura. Não tem a mínima chance de acontecer”, resumiu o cronista rubro-negro do J10.

No entanto, as demais respostas mexeram com os brios da Nação.

“Muito irritado, irmão. Não pode de jeito nenhum. Se isso acontecer, eu fico muito p*** com a CBF e com o próprio Filipe Luís. Eu sou Flamengo, não sou Brasil”, esbravejou Márcio Nogueira.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.