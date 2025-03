Preston North End x Aston Villa: onde assistir, escalações e arbitragem

Preston North End e Aston Villa se enfrentam neste domingo (30), às 9h30, em Preston, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra. Os anfitriões são a equipe de menor ranking ainda viva na atual edição da competição e única que não está na Premier League. Além disso, chegam embalados por terem eliminado o rival Burnley por 3 a 0 na fase anterior. Por outro lado, o time comandado por Unai Emery eliminou o Cardiff City, outro representante da Championship, na última rodada.

Onde Assistir

A ESPN e o Disney+ transmitem ao vivo.

Como chega o Preston North End

O Preston terá pelo menos sete desfalques para o duelo. Sam Greenwood e Ryan Ledson estão suspensos. O primeiro recebeu cartão vermelho contra o Portsmouth, enquanto Ledson acumulou seu segundo amarelo na FA Cup diante do Burnley. Além disso, Ryan Porteous não pode jogar por já ter atuado na competição por outro clube, e Kaine Kesler-Hayden está impedido de enfrentar seu time de origem.

A lista de ausências aumenta com Jack Whatmough, que sofreu uma lesão na panturrilha e não deve jogar mais nesta temporada. Ali McCann e Brad Potts também estão fora, ambos com problemas musculares. Por outro lado, Milutin Osmajic se recuperou de uma contusão no quadril e estará disponível. No entanto, o atacante montenegrino enfrenta uma acusação da Federação Inglesa por suposto abuso racista contra Hannibal Mejbri, do Burnley.

Como chega o Aston Villa

A ausência de Ollie Watkins na convocação da seleção inglesa gerou surpresa, mas o atacante vinha lidando com uma lesão no joelho sofrida no jogo de volta contra o Club Brugge. Apesar disso, Unai Emery minimizou o problema, chamando-o de “pequeno”. Watkins já voltou a treinar normalmente nos últimos dias e deve estar disponível para ser titular no domingo. Assim, a única baixa confirmada dos Villans por lesão é Ross Barkley, também com problemas no joelho.

Entretanto, o zagueiro Axel Disasi, emprestado pelo Chelsea, não poderá atuar, pois está impedido de jogar a FA Cup. Dessa forma, a tendência é que Ezri Konsa e Tyrone Mings formem a dupla de zaga, enquanto Pau Torres segue recuperando sua forma física após fraturar um metatarso.

PRESTON NORTH END X ASTON VILLA

Copa da Inglaterra – Quartas de final

Data e horário: 30/3/2025, às 9h30 (de Brasília)

Local: Estádio Deepdale, em Preston, Inglarerra

PRESTON NORTH END: Woodman; Storey, Gibson, Lindsay, Bauer, Brady; Whiteman, Frokjaer-Jensen; Thordarson; Keane, Osmajic. Técnico: Paul Heckingbottom

ASTON VILLA: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Maatsen; McGinn, Tielemans; Asensio, Rogers, Rashford; Watkins. Técnico: Unai Emery

Árbitro: Christopher Kavanagh

Assistentes: Adam Nunn e Lee Betts

VAR: Tim Robinson

