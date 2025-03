Inter abre o placar, mas Flamengo busca o empate na estreia do Brasileirão

No duelo de campeões estaduais, Flamengo e Internacional ficaram no empate por 1 a 1, no Maracanã, na rodada inaugural do Campeonato Brasileiro. Assim, no primeiro tempo, Bruno Henrique colocou o Colorado à frente no placar. No entanto, na etapa final, Léo Pereira foi oportunista, na área, e deixou tudo igual.

O próximo compromisso dos comandados do técnico Filipe Luís será pela Libertadores. Na próxima quinta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), a equipe carioca mede forças com o Deportivo Táchira, no Pueblo Nuevo. Pela mesma competição, o Colorado visita o Bahia, na Fonte Nova, no mesmo dia e horário.

Dessa forma, pelo Campeonato Brasileiro, os donos da casa terão o Vitória pela frente, no Barradão, dia 6 (domingo), às 18h30 (de Brasília). No mesmo dia e horário, o time gaúcho atua no Beira-Rio, contra o Cruzeiro.

Rubro-Negro por cima

Os primeiros minutos do duelo foram equilibrados e sem grandes emoções para ambos os lados. No entanto, o Flamengo arriscou com Luiz Araújo, quando a bola desviou em Bruno Henrique e, por pouco, não surpreendeu Rochet.

Paredão uruguaio

Minutos depois, Pulgar tentou um gol olímpico, mas o arqueiro uruguaio afastou o perigo. O goleiro, por sinal, fez outra ótima defesa, quando Juninho cabeceou após cruzamento de Bruno Henrique. Michael, no rebote, dividiu a bola, mas Rochet voltou a se destacar.

Colorado balança a rede

Na primeira grande chance do Internacional na partida, Bruno Henrique estufou a rede. Afinal, Bernabéi fez um ótimo cruzamento e encontrou o volante sem qualquer marcação na área. Ele, então, só teve o trabalho de colocar a bola no canto de Rossi. Em outra boa chegada, Juninho arriscou de longe e assustou o arqueiro rubro-negro.

Arqueiro inspirado

Juninho ainda teve mais duas chances de deixar tudo igual no placar, porém parou no goleiro do Inter. Assim, a primeira delas foi por cima, quando aproveitou o cruzamento pela esquerda e tentou de cabeça. Ainda no primeiro tempo, Bruno Henrique deu um passe açucarado, mas o atacante estava impedido e novamente viu o uruguaio dar um tapa na bola.

Xerife comemora

Na volta do intervalo, o Flamengo deu a resposta com menos de dez minutos. A equipe carioca pressionou após escanteio, e Michael finalizou em direção ao gol. Na sobre, Léo Pereira deixou tudo igual no placar.

Na trave

Em seguida, o Rubro-Negro foi para cima e por pouco não chegou à virada. Léo Ortiz fez um lançamento, na medida, para Juninho, que fez tudo certo, entretanto para na trave. Quem também assustou foi Alex Sandro, que, de cabeça, quase chegou ao gol.

Chances rubro-negras

O jovem Wallace Yan entrou no segundo tempo e teve boas chances de finalizar e levar perigo. Na primeira jogada, Pulgar soltou a bomba em cima de Antoni e, no rebote, a cria também parou no goleiro, mas estava em impedimento. Na sequência, recebeu o lançamento de Léo Pereira, mas chutou para fora.

Em cobrança de falta, Plata buscou o ângulo da meta colorada, entretanto a bola bateu na rede pelo lado de fora. O Inter, por sua vez, chegou pela esquerda com Bernabéi, que rolou para Alan Patrick pegar mal e mandar por cima.

FLAMENGO 1 x 1 INTERNACIONAL

1ª Rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 29/3/2025, às 21h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Gols: Bruno Henrique 33’/1ºT (0-1); Léo Pereira 8’/2ºT (1-1)

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Ortiz, Léo Pereira (Matheus Gonçalves 42’/2ºT) e Alex Sandro; Pulgar, De La Cruz; Luiz Araújo (Plata 11’/2ºT); Michael (Everton Cebolinha 11’/2ºT), Bruno Henrique (Wallace Yan 25’/2ºT) e Juninho (Ayrton Lucas 42’/2ºT) Técnico: Filipe Luís

INTER: Rochet (Antoni – intervalo); Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabéi; Fernando, Bruno Henrique (Ronaldo 14’/2ºT) e Alan Patrick; Vitinho (Carbonero 14’/2ºT), Borré (Valencia 22’/2ºT) e Wesley (Thiago Maia 28’/2ºT) Técnico: Roger Machado

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Cartões Amarelos: Pulgar e De la Cruz (FLA); Juninho, Vitão, Vitinho e Alan Patrick (INT)

Cartões Vermelhos: –

