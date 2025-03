‘Paredão’ na vitória do Grêmio, Volpi divide mérito com colegas

A vitória do Grêmio sobre o Atlético, neste sábado (29/3), pelo Brasileirão, teve um grande nome incontestável: Tiago Volpi. Afinal, o goleirão de 1,89 metro, fez quatro defesas fantásticas no início do jogo, quando o Grêmio estava mal das pernas. Além disso, acrescentou três defesas excelentes na etapa final, fechando a partida como o maior responsável pela vitória gaúcha.

Após o jogo, porém, já ciente dos elogios sobre seu desempenho, o jogador de 34 anos fez questão de dividir o mérito com toda a zaga gremista.

“Algumas defesas importantes, mas o mais importante foi a vitória. O que eu não pude defender, meus companheiros estavam lá para ajudar”, disse Volpi, que chegou ao Grêmio em janeiro deste ano, após dois anos e meio no Toluca, do México.

Com a vitória, o Tricolor Gaúcho dá a largada no Campeonato Brasileiro com 3 pontos que dão ânimo ao time. Além disso, o placar positivo valorizou uma marca especial. Afinal, o jogo contra o time mineiro foi o de número 400 do Grêmio na Arena.

A vitória foi com gols de Arezo e Edenilson. Autor do primeiro gol, o atacante Arezo falou da expectativa do grupo por uma campanha de sucesso na competição nacional.

“O Campeonato Gaúcho não terminou como queríamos, o que é um golpe duro para nós, mas vamos trabalhar para estar no primeiro posto do Brasileirão”.

Próximos desafios de Volpi e Cia

O Grêmio tem dois jogos pela frente na próxima semana. O primeiro, na quarta-feira (2/4), pela Sul-Americana, contra o Sportivo Luqueño, no Paraguai. A partida começa às 21h30.

Já no sábado (5/4), o Grêmio visita o Ceará para a segunda rodada do Brasileirão. Jogo marcado para as 18h30 na Arena Castelão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.