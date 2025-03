Roger Machado analisa estreia do Inter com ponto: ‘Muito importante’

O técnico Roger Machado se mostrou agradado com o ponto conquistado fora de casa pelo Inter neste sábado (29), no empate em 1 a 1 com o Flamengo, na abertura do Brasileirão. Segundo o comandante colorado, sua ideia é levar as competições “jogo a jogo”, mas coloca o Inter como postulante ao título brasileiro.

“Nós vamos fazer jogo a jogo. O que eu falei para os atletas antes da partida, que era o primeiro degrau de uma escada longa. Três competições diferentes nesse intervalo de 60 dias, que a gente ia avaliar jogo a jogo para levar para campo aqueles que estiverem nos melhores recuperados, no ritmo melhor, no momento melhor. Mas a ideia é sempre a partir do princípio que a gente consiga recuperar todos os jogadores, para a gente poder, a cada jogo, fazer aquilo que é melhor, estrategicamente, para disputa (do título). Foi dessa forma que eu tratei o pré-jogo, que era ser um enfrentamento de duas equipes postulantes ao título. E que para a gente que deseja se manter na disputa até o final é importante esse primeiro passo e a gente não poderia escolher adversário. Tem que sempre buscar os três pontos”, revelou.

Estratégia do Inter

Posteriormente, Machado revelou sua estratégia para segurar o Flamengo em seus próprios domínios. De acordo com o treinador, seu plano de jogo se baseou nos importantes desfalques de Giorgian de Arrascaeta e Gerson pela equipe rubro-negra.

“O plano de jogo foi imaginando com as ausências que o Filipe Luís tinha, especialmente Arrascaeta e Gerson. Ele ia tentar manter a sua estrutura, por vezes um 4-2-4, pesando a nossa linha para gerar um desconforto ou um quadrado para gerar um ganho de centro. A ideia foi dentro da nossa estrutura, sempre que possível, Fernando em bloco médio entrando na linha para a gente ter uma superioridade e fazer bem as coberturas, impedindo esse jogo de centro, que é o jogo de atração pelos volantes para liberar os corredores das costas da minha defesa”, disse.

Ele seguiu, admitindo acreditar que o ponto foi importante e explicando o gol do Inter.

“Apostando nas jogadas rápidas de contra-ataque: foi dessa forma que a gente conseguiu abrir o placar, né. Então, eu penso que foi um primeiro jogo bom. No segundo tempo, talvez um gol muito no início numa das fortes características que a gente tem, mas também uma forte arma do Flamengo que é a bola parada. Alguns bons contra-ataques depois, mas naturalmente Flamengo usou o volume de jogo da qualidade do seu do seu elenco. Levamos um ponto importante. Muito importante para esta estreia”, analisou.

