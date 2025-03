Rashford acaba com a seca e Aston Villa está na semifinal da Copa da Inglaterra

Sem surpresa, o Aston Villa foi até Preston e venceu o North End por 3 a 0 neste domingo, 30/3, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra. Marcus Rashford, que ainda não tinha feito um gol sequer nas nove primeiras partidas pelo seu novo time, marcou duas vezes. Assim, acabou com a seca e levou seu time à semifinal da competição. Ramsey fez o outro tento do time de Birmingham, que segue na luta pelo oitavo titulo da Copa da Inglaterra, mas não vence desde 1957.

Apesar da eliminação, a torcida do Preston, que lotou o Deepdale (20 mil lugares, considerado o estádio mais antigo do mundo), fez uma bonita festa. O time, o primeiro campeão da Inglaterra (1888/89) e 14º da Segunda Divisão inglesa, chegou longe. Vale citar: o Preston venceu a Copa da Inglaterra duas vezes: em 1889 e 1938.

Preston segura o Aston Villa no 1º tempo

O primeiro tempo do Aston Villa foi decepcionante. O time de Birmingham teve muito volume de jogo, mas não ofereceu qualquer lance de real perigo ao gol do Preston. O time da casa, um franco-atirador diante do total favoritismo do rival, foi quem teve as melhores chances para marcar. Após confusão na área, a bola sobrou livre para Thordasson, que cabeceou mal, e Dibu Martinez fez a defesa no lance.

Rashford acaba com a seca

Tudo mudou na etapa final, quando o Aston Villa, enfim, conseguiu mostrar sua eficácia, com Rashford fazendo a diferença. Primeiramente, o atacante ex-Manchester United chutou, mas o goleiro Cornell fez a defesa reflexiva. Porém, aos 13 minutos, ele não perdoou. Digne recebeu pela esquerda e cruzou rasteiro para a conclusão certeira de Rashford, que marcou seu primeiro gol com a camisa do Aston Villa. Pouco depois, Digne foi calçado na área por Hughes. Pênalti que Rashford cobrou e ampliou o placar.

Aos 26, Digne cobrou rapidamente uma falta pela esquerda, servindo Ramsey, que avançou, e, com a marcação frouxa, chegou perto do gol e bateu para fechar o placar.

Copa da Inglaterra – Quartas de final

29/3 (Sábado)

Fulham 0x3 Crystal Palace

Brighton 0x0 Nottingham Forest (Nottingham 4 a 3 nos pênaltis)

30/3 (domingo)

Preston 0x3 Aston Villa

12h30 – Bournemouth x Manchester City

