Felipe Melo: Mano ‘demorou’ a sair do Fluminense

Ex-jogador do Fluminense e hoje comentarista de futebol, Felipe Melo declarou que o técnico Mano Menezes – demitido na madrugada deste domingo após a derrota para o Fortaleza – já deveria estar fora do clube desde dezembro de 2024, quando terminou o Brasileirão. Ele disse que a saída do treinador ‘demorou’ a acontecer.

“Respeito o profissional. Por questão ética não fiz os comentários pertinentes. Jamais vou criticar e falar as coisas que eu vivi lá dentro. Mas posso criticar o trabalho”, disse Felipe Melo.

O volante, que jogou no Fluminense de janeiro de 2022 até o fim de 2024, quando encerrou a carreira, deixou claro que já via falhas no desempenho do técnico durante os seis meses em que ficou sob seu comando. Afinal, Mano ingressou no Tricolor das Laranjeiras em julho de 2024, quando o Campeonato Brasileiro estava no terceiro mês de competição. E seguiu até o fim.

“Se eu tivesse a caneta, teria agradecido depois do jogo contra o Palmeiras, na púltima rodada do Brasileirão-2024, e falaria ‘muito obrigado e tchau’. Nos corredores falavam assim: ‘será que vai passar do Carioca?’. E demorou, né? Passou do Carioca, mas saiu na primeira rodada do Brasileiro”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.