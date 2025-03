Barcelona pode jogar clássico com imagem de Taylor Swift na camisa

Taylor Swift, uma das principais cantoras do pop, deve estar estampada na camisa do Barcelona no clássico com o Real Madrid em maio, pelo Campeonato Espanhol. Isto porque, com o patrocínio master do Spotify, a marca tem, desde 2022, selecionado artistas para aparecerem pontualmente no uniforme do clube catalão em cada El Clásico.

Segundo a rádio RAC 1, a cantora americana é o nome mais provável para estampar a camisa do Barcelona contra o Real Madrid,. O jogo ocorrerá 10 ou 11 de maio, no estádio Olímpico Lluís Companys. Além dela, outros nomes que a imprensa espanhola especula são os de Ed Sheeran e Travis Scott.

Caso a parceria entre cantora e Barcelona ocorra, ela se juntará a uma longa lista de artistas que apareceram na camisa do clube no clássico. São eles: Drake, Rosalia, Rolling Stones Karol G e Coldplay. Seguindo a tendência que Spotify e Barcelona adotaram, o anúncio do acordo deve ocorrer no início de maio.

Vantagens para a marca

Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte-americana comandada pelo cantor Jay-Z, afirma que esta ação é ao mesmo tempo receita de patrocínio para o clube, e uma publicidade pela qual ele não precisa pagar, para chegar, de forma espontânea, ao público das personagens e artistas.

“É curioso, não usual, e se mostra os filmes ou álbuns musicais onde geralmente não são mostrados. Acaba também mostrando o clube para um público que pode não ser o dele”, completa. Taylor Swift é a 10ª artista com mais ouvintes mensais no Spotify, mais de 82,6 milhões de usuários.

Entre 2023 e 2024, a americana realizou 149 shows, em 51 cidades de cinco continentes. The Eras Tour é, em resumo, a turnê com a maior arrecadação da história.

