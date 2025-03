Líder Barcelona vence e mantém distância para o Real

O Barcelona volta a manter três pontos de frente para o Real Madrid na liderança do Campeonato Espanhol. Neste domingo, 30/3, no Olímpico de Montjuïc, em um duelo catalão contra o Girona, goleou o rival por 4 a 1. O jogo, pela 29ª rodada, teve Lewandowski como destaque, já que fez dois gols. Os outros tentos do Barcelona foram de Krejci e Ferrán Torres, contra. O Girona marcou com Danjuma.

Assim, o Barcelona vai aos 66 pontos, contra 63 do Real. Aliás, o Barça é o time que mais venceu, menos perdeu e tem o ataque mais positivo da competição. O Girona tem 34 pontos, em 13º, mas pode perder uma posição ao fim da rodada.

Lamine Yamal, o cara

O Barcelona, que começou comoRaphinha no banco (e ele não entrou) martelou durante todo o primeiro tempo, sempre buscando encontrar Lamine Yamal no ataque. A joia teve grande oportunidade, conseguindo achar espaço e finalizando para uma defesa com o pé, no reflexo, do goleiro Gazzaniga. Outra grande oportunidade foi uma cabeçada de Araújo que Gazzaniga defendeu e, ao espalmar, ainda tirou Lewandowski da jogada. Koundé, por sua vez, fez um gol, anulado por impedimento.

Além disso, rolou um lance bem curioso. Fermin foi calçado na entrada da área. Falta. O VAR chamou o árbitro, pois a falta foi na linha e, assim, pênalti. Mas o juiz foi ver o lance e cancelou a falta, considerando lance normal. E o Barça ficou a ver navios.

O jogo parecia que seguiria no 0 a 0. Mas, aos 43, Lamine cobrou falta pela direita. A bola bateu no braço de Krejci e entrou. Barcelona 1 a 0.

Lewandowski decide para o Barcelona

No segundo tempo, aos seis minutos, um erro de saída de bola do Barça virou um presente para Blind, que tocou para Danjuma bater e deixar tudo igual. Porém, isso durou apenas até os 16 minutos. Uma boa jogada pela esquerda terminou com Fermin López ajeitando e Lewandowski pegando de voleio para recolocar o Barcelona na frente. Aos 32, Lewandowski ratificou a vitória. Frenkie de Jong levou a bola do meio de campo até a entrada da área, quando tocou para o polonês. Lewa ajeitou e bateu cruzado, sem chance para Gazzaniga. Ferrán Torres ainda fez o quarto gol, appos rápida troca de passes de quase todo o ataque. Mas quase saiu o quinto: no finzinho, Lamine mandou uma no travessão.

CAMPEONATO ESPANHOL – RODADA 29

Sábado (29/3)

Real Sociedad 2 x 1 Valladolid

Espanyol 1 x 1 Atlético de Madrid

Alavés 0 x 2 Rayo Vallecano

Real Madrid 3 x 2 Leganés

Domingo (30/3)

Getafe 1×2 Villarreal

Barcelona 4×1 Girona

Athletic Bilbao x Osasuna 13h30

Valencia x Mallorca – 13h30

Betis x Sevilla – 16h

Segunda-feira (31/3)

Celta x Las Palmas – 16h

