Diretoria do Fluminense escolherá substituto de Mano Menezes sem pressa

A diretoria do Fluminense, por enquanto, não pretende definir o substituto de Mano Menezes de forma apressada. Antes de qualquer movimentação, a ideia é estabelecer um perfil de treinador ideal para o momento do Tricolor das Laranjeiras. Dessa maneira, o clube pretende avaliar cuidadosamente as opções disponíveis nos próximos dias.

Enquanto isso, o auxiliar técnico permanente, Marcão, ficará responsável por comandar interinamente a equipe na partida contra o Once Caldas, da Colômbia. O confronto, que ocorrerá nesta terça-feira (1), marca a estreia do time carioca na fase de grupos da Copa Sul-Americana.

A saída de Mano Menezes, por sua vez, aconteceu na madrugada deste domingo. O treinador foi demitido pela diretoria logo após uma reunião no hotel onde a delegação do Tricolor estava hospedada, em Fortaleza. O desligamento ocorreu em consequência da derrota para o Leão do Pici por 2 a 0, em um jogo no qual os comandados do técnico sequer conseguiram acertar o gol adversário.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.