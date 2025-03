Multidão festeja título do Newcastle com show de drones

Torcedores do Newcastle fizeram uma grande comemoração pelo título da Copa da Liga Inglesa. A euforia era grande. Afinal, foi o primeiro troféu relevante do clube nos últimos 70 anos. Os brasileiros Bruno Guimarães e Joelinton estavam entre os mais animados. Pernambucano, 28 anos, o meio-campista Joelinton chegou ao clube inglês em julho de 2019. Já o volante carioca, de 27 anos, chegou em janeiro de 2022.

A conquista do título foi no dia 16 de março, no mítico estádio de Wembley, mas a celebração aconteceu apenas neste sábado (29/3). Assim, milhares de pessoas se espalharam pelas ruas e um show de drones. A imprensa inglesa estimou em 200 mil o número de torcedores na festa. Os atletas desfilaram em ônibus aberto, sob a saudação do público.

Os brasileiros têm protagonismo no grupo. Bruno é o capitão da equipe, com papel central na liderança do time. E Joelinton teve atuação de gala na final conta o Liverpool. Após o jogo, Joelinton falou da emoção que sentia com o sucesso do time.

“Não tenho palavras para descrever tudo o que está passando na minha cabeça nesse momento. É um turbilhão de sentimentos, de emoções, coisas que não consigo explicar. Um título gigantesco, que vai ficar marcado na história do Newcastle”, exaltou.

Newcastle derrotou o poderoso Liverpool na final

A vitória por 2 a 1 sobre o Liverpool foi com gols de Burn e Isak. Chiesa descontou. A vitória teve um sabor adicional, já que o time não vencia o Liverpool por 17 jogos. Além disso, o poderoso rival inglês já ostentava 10 troféus da Liga Inglesa, enquanto os Magpies faturaram a primeira taça da competição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.