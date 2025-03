Copa da Inglaterra: City, de virada, vence Bournemouth e vai à semi

No jogo deste domingo, 30/3, entre Bournemouth e Manchester City, pelas quartas da Copa da Inglaterra, Haaland viveu extremos. No primeiro tempo, deste duelo no Vitality Stadium, casa do rival, perdeu dois gols feitos e ainda desperdiçou um pênalti. Assim, os Citizens foram para o intervalo atrás no placar, 1 a 0, gol do brasileiro Evanilson. Na etapa final, logo aos três minutos, o astro norueguês empatou e se redimiu. Depois, o egípcio Marmoush virou o jogo, definindo o 2 a 1 para o atual tetracampeão inglês, mas que faz temporada decepcionante em 2024/25. O jogo teve um grande destaque: O’Reilly. Entrou no intervalo e deu os dois açucarados passes para os gols do Citizens.

Assim, o City avança para a semifinal, sendo a Copa da Inglaterra a última chance para o time não encerrar a temporada sem ganhar nada. Caso conquiste o título, será o seu oitavo, já que venceu em 1904, 1934, 1956, 1969, 2011, 2019 e 2023. O eliminado Bournemouth jamais foi campeão deste que é o torneio mais antigo do mundo.

As semifinais, assim estão definidas (dias 26 e 27/4): Crystal Palace x Aston Villa e Nottingham Forest x Manchester City. Ambos em Wembley, jogo único.

Haaland mal no 1º tempo

O primeiro tempo foi para a torcida do City esquecer. O time errou no ataque com Haaland e na defesa. Antes dos 15 minutos, Haaland perdeu um gol feito de cabeça, com o goleiro adversário defendendo um pênalti, e, quase em seguida, entrou livre na área e isolou. E como desgraça pouca é bobagem, aos 21, Matheus Nunes foi rolar uma bola da direita para o meio e deu de bandeja para o rival. O resultado? Kluivert recebeu pela esquerda, cruzou, e Evanilson se antecipou ao marcado para, quase na linha da pequena área, fazer 1 a 0.

Norueguês marca, City vira e vai às semis

No segundo tempo, Guardiola ousou, tirando o zagueiro Khusanov e colocando um apoiador, O’Reilley. E foi o reserva quem fez uma jogadaça aos três minutos, entrando pela esquerda e cruzando para a conclusão de Haaland, que enfim acertou o alvo e deixou tudo igual. Aos 16, o egípcio Marmoush entrou. E dois minutos depois recebeu de O’Reilly e concluiu para virar o jogo.

Nos 25 minutos finais, o Bounemouth foi buscar o empate , mas deu espaços para o City ser bem mais perigoso. Teve tudo para fazer mais gols. Gundogan mandou na trave; McAtee na pequena área, chutou em cima do goleiro Kepa. Não ampliou, mas o 2 a 1 bastou para o City se classificar.

Copa da Inglaterra – Quartas de final

29/3 (Sábado)

Fulham 0x3 Crystal Palace

Brighton 0x0 Nottingham Forest (Nottingham 4 a 3 nos pênaltis)

30/3 (domingo)

Preston 0x3 Aston Villa

Bournemouth 1×2 Manchester City

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.