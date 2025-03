Inter de Milão bate Udinese e segue tranquila na ponta do Italiano

A Inter de Milão não vacilou nesta 29ª rodada do Italiano. Afinal, neste domingo, 30/3, enfrentou a Udinese em casa, no Giuseppe Meazza, e venceu por 2 a 1. O placar foi até magro, tamanha a superioridade que a Inter impôs no primeiro tempo, quando fez dois gols de Arnautovic e Frattesi. Ambos com assistências de Di Marco. Além disso, perdeu várias outras chances. Mas, na etapa final, a Udinese aproveitou o relaxamento dos interistas. Assim, diminuiu o placar com Solet. Isso ligou o sinal amarelo para o time da casa, que sustentou a vantagem, mas levando sustos e com o goleiro Sommer fazendo pelos menos duas boas defesas.

A Inter de Milão tem 67 pontos. Assim, seguir com boa vantagem sobre o vice-líder Napoli. Já a Udinese está em 10º lugar, com 40 pontos, sem nenhum risco de rebaixamento, mas sem chances de sonhar com alguma vaga nas ligas europeias.

Inter de Milão se garante no 1º tempo

O primeiro tempo foi todo da Inter. A Udinese entrou errando muito no posicionamento e, antes dos dez minutos, viu o time da casa perder três oportunidades claras, a melhor com Frattesi chutando duas vezes na pequena área após passe de Di Marco. Na segunda, com o goleiro batido, mandou na trave. Inacreditável.

Só que aos 12 minutos, Di Marco fez mais uma jogada excelente pela esquerda e cruzou para o arremate certeiro de Arnautovic. Os interistas seguiram no ataque e, aos 29, Di Marco fez nova jogada muito boa pela esquerda e encontrou Frattesi bem colocado para fazer 2 a 0. A Udinese só assustou com uma cabeçada do atacante Lorenzo Lucca. O gigantão (2,01m) perdeu uma grande chance.

A Inter freou demais o ritmo no segundo tempo. Passou a dar espaços para a Udinese, que, mesmo com pouca posse (40%), passou a finalizar mais. Um desses chutes, de Solet, aos 26 minutos, após passe errado do time da casa, foi colocado no canto do goleiro Sommer. Depois disso, a Udinese assustou com dois chutes perigosos que Sommer salvou. Um deles à queima-roupa em chute de Solet, já nos acréscimos. Enfim, a Inter quase deixou escapar uma vitória que parecia tranquila por tudo o que fez no primeiro tempo.

Jogos da 30ª rodada do Italiano

Sexta-feira (28/3)

Venezia 0x1 Bologna

Sábado (29/3)

Juventus 1×0 Genoa

Lecce 0x1 Roma

Domingo (30/3)

Cagliari 3×0 Monza

Fiorentina 1×0 Atalanta

Internazionale 2×1 Udinese

15h45 – Napoli x Milan

Segunda-feira (31/3)

13h30 – Verona x Parma

15h45 – Lazio x Torino

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.