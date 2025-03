Lazio x Torino: onde assistir, escalações e arbitragem

Lazio e Torino se enfrentam nesta segunda-feira (31), às 15h45 (de Brasília), no encerramento da 30ª rodada do Campeonato Italiano. A partida ocorrerá no Estádio Olímpico de Roma e os donos da casa entrarão em campo na sétima posição na tabela, com 51 pontos. A equipe de Turim, todavia, é a 11ª colocada, com 38.

Onde Assistir

O Disney+ transmite ao vivo.

Como chega a Lazio

A Lazio segue sem poder contar com o atacante Taty Castellanos, que permanecerá afastado por pelo menos mais duas semanas. Além disso, o zagueiro Patric passou por uma cirurgia no tornozelo e também segue fora. Outro possível desfalque é o lateral-esquerdo Nuno Tavares, que trata uma lesão muscular, enquanto o volante Matías Vecino cumprirá suspensão.

Por outro lado, o técnico Marco Baroni tem boas notícias. O capitão Mattia Zaccagni está recuperado da lesão que o tirou da primeira partida da Itália na Liga das Nações e deve começar entre os titulares, atuando ao lado de Boulaye Dia ou Tijjani Noslin no ataque.

No meio-campo, Matteo Guendouzi se destaca como peça-chave. O francês já marcou dois de seus três gols na Serie A justamente contra o Torino e lidera diversas estatísticas do time na temporada, incluindo minutos em campo (3216), passes certos no terço final (627), chances criadas em jogadas abertas (44) e recuperações na zona ofensiva (16).

Como chega o Torino

Pelo lado do Torino, o técnico Paolo Vanoli também tem baixas. Alieu Njie, Perr Schuurs e Duván Zapata continuam fora, mas Valentino Lazaro e Sebastian Walukiewicz retornam após desfalcarem o time contra o Empoli.

Entre os destaques, os reforços de janeiro Eljif Elmas e Cesare Casadei têm se mostrado decisivos. Juntos, participaram diretamente de quatro dos últimos cinco gols da equipe fora de casa e devem novamente começar jogando.

No ataque, Che Adams, artilheiro da equipe com oito gols, é o favorito para liderar a linha ofensiva, especialmente porque Antonio Sanabria, de volta da seleção paraguaia, ainda busca recuperar a melhor forma.

LAZIO X TORINO

Campeonato Italiano – 30ª Rodada

Data e horário: 31/3/2025, às 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Roma, na Itália

LAZIO: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Dia. Técnico: Marco Baroni

TORINO: Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripán, Coco, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. Técnico: Paolo Vanoli

Árbitro: Davide Massa

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.