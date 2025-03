Porto vira jogo em cima do Estoril e segue sonhando com a Champions League

O Porto não fez um grande jogo, tomou um grande susto, mas venceu o Estoril Praia, fora de casa, neste domingo (30), pela 27ª rodada do Campeonato Português. Yanis Begraoui abriu o placar para os anfitriões, mas Samu Aghehowa e Rodrigo Mora viraram o placar. Com o resultado, os Dragões mantiveram a terceira posição na tabela, com 56 pontos. Já o Estoril é o nono, com 36.

O próximo jogo do Porto é o clássico contra o Benfica, sábado (6), no Estádio do Dragão. Já o Estoril visita do SAD Futebol, quinta-feira (3).

Poucas chances e dois pênaltis

Mesmo atuando fora de casa, o Porto tomou as rédeas do jogo, com maior posse de bola. Entretanto, isso, em momento algum, significou grandes chances de gol, muito menos bola nas redes. Pelo contrário, tamanho domínio infrutífero acabou sofrendo um duro castigo. De pênalti, aos 15 minutos, Yanis Begraoui abriu o marcador.

Mesmo sem conseguir ameaçar de fato o gol adversário, o Dragão chegou ao empate pouco antes do intervalo. Já nos acréscimos, Samu Aghehowa, também marcou em cobrança de penalidade máxima.

Segundo tempo

O panorama da partida se manteve na segunda de tapa. Com mais posse de bola, mas sem criatividade, o Porto pouco ou nada ameaçava o adversário. Este, ademais, parecia satisfeito com o empate.

Contudo, o volume de jogo dos visitantes aumentou e, após algumas oportunidades, o gol da virada aconteceu aos 20 minutos. Rodrigo Mora entrou na área, driblou um marcador e fez um golaço. O domínio permaneceu e, antes do apito final, Samu Aghehowa, por fim, quase marcou o terceiro.

Jogos da 27ª rodada do Campeonato Português

Sábado (29)

Casa Pia 2×1 Rio Ave

Estrela da Amadora 0x3 Sporting

Braga 2×1 Arouca

Domingo (30)

Santa Clara 1×0 Nacional

Famalicão 4×1 SAD

Estoril Praia x Porto

Moreirense x Vitória de Guimarães – 16h30

Terça-feira (1)

Boavista x Gil Vicente – 16h15

Quarta-feira (2)

Benfica x Farense – 16h30

