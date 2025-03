Napoli vence e não deixa o líder Inter desgarrar no Italiano

O Napoli segue na briga direta com a Inter de Milão pelo título italiano. Neste domingo, 30/3, recebeu o Milan no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, e se deu bem: 2 a 1. Politano e Lukaku marcaram os gols no primeiro tempo. O Milan descontou com Jovic. O Rubro-Negro ainda desperdiçou um pênalti, com Jiménez, quando o clássico estava 2 a 0. O jogo valeu pela 30ª rodada e, com este bom resultado, os napolitanos chegam aos 64 pontos, três atrás dos líderes interistas.

O Milan, por sua vez, segue com sua campanha irregular e decepcionante para o seu torcedor. O time treinado pelo (questionadíssimo) português Sérgio Conceição é apenas o 10º colocado, com 47 pontos. Ao não pontuar na rodada, se afasta da zona de classificação para as competições europeias.

Napoli marca no primeiro minuto e deslancha

Mal começou o jogo e, com um minuto, o Napoli chegou ao gol. Di Lorenzo fez lançamento para Politano, que, mesmo entre três jogadores, se desvencilhou, achando espaço entre Gabbia e Pavlovic, e chutou no canto esquerdo do goleiro Maignan.

Com o placar aberto e com Pulisic bem marcado, o que minou a criação do time, o Milan se tornou presa fácil para o Napoli. Afinal, não ousava e a defesa falhava. Foi assim aos 19 minutos. Gilmour achou Lukaku desmarcado na área. Aí ficou fácil para o maior artilheiro da história da seleção belga chutar, meio sem jeito, e colocar 2 a 0 no placar. Na reta final, o Milan até teve a bola, mas mandou mal nas finalizações. Cinco tentativas, nenhuma na direção certa.

Na volta do intervalo, o técnico Sérgio Conceição tentou dar mais qualidade e colocou Rafael Leão, que, incrivelmente, começou entre os reservas. Assim, o Milan equilibrou o jogo e teve a grande chance de entrar na partida quando, aos 24 minutos, Billing fez pênalti em Hernández. O mexicano Jiménez cobrou, mas apenas atrasou para Meret.

Aos 39, o Milan descontou, Rafael Leão tocou para Theo Hernández que cruzou para a confusão na área Jovic concluiu e marcou. Na reta final, o MIlan ficou em cima e até o goleiro Maignan foi para o ataque. Mas o Rubro-Negro não conseguiu o empate.

Jogos da 30ª rodada do Italiano

Sexta-feira (28/3)

Venezia 0x1 Bologna

Sábado (29/3)

Juventus 1×0 Genoa

Lecce 0x1 Roma

Domingo (30/3)

Cagliari 3×0 Monza

Fiorentina 1×0 Atalanta

Internazionale 2×1 Udinese

Napoli 2×1 Milan

Segunda-feira (31/3)

13h30 – Verona x Parma

15h45 – Lazio x Torino

