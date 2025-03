Líderes, São Paulo e Cruzeiro empatam no Brasileirão Feminino

Líderes do Campeonato Brasileiro Feminino, São Paulo e Cruzeiro empataram em 1 a 1 em neste domingo (30) pela terceira rodada da competição, no CT de Cotia, que pertence ao Tricolor. A meia Camilinha, do São Paulo, marcou os dois gols. Primeiro, marcou a favor logo com um minuto. Depois, contra.

A partida teve ainda outro dois lances de destaque, ambos do São Paulo, o melhor em campo. Mo primeiro tempo, Karla Alves tentou de fora da área, mas carimbou o travessão. No segundo tempo, Camilinha quase marcou um golaço olímpico.

Com o resultado, as duas equipes chegam aos sete pontos. O São Paulo lidera por ter saldo de gols melhor (9). Já o Cruzeiro encontra-se em quarto lugar, com saldo inferior (2) também atrás de Corinthians e Ferroviária, ambos com 8.

O Brasileirão Feminino é disputado desde 2013 e tem o Corinthians como maior vencedor, com seis títulos. São Paulo e Cruzeiro, aliás, ainda buscam seu primeiro título. A competição retoma daqui a dois sábados (12), com a Raposa recebendo o Juventude às 15h, enquanto o Tricolor visita a Ferroviária às 21h.

