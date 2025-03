Vila Nova consegue virada histórica e é campeão goiano após 20 anos

O Vila Nova é o campeão goiano de 2025 e acabou com jejum de 20 anos de forma heróica. Neste domingo, 30/3 no reformado Serra Dourada, que teve todos os 38 mil ingressos vendidos, superou o Anápolis no jogo de volta da decisão. Após perder por 2 a 0 na ida e precisar inverter a desvantagem, conseguiu e com juros: 3 a 0. A final estava 0 a 0 até os 16 da etapa final, quando Tiago Pagnusat abriu o placar. Igor Henrique ampliou. O jogo caminhava para os pênaltis. Mas, aos 51, com gol contra de Renan, fechou em 3 a 0. Festa para 33.500 dos torcedores do Vila (a torcida do Anápolis teve direito a 4.50.

Este foi o 16º título do Vila, dono da segunda maior torcida do estado e que não vencia o Estadual desde 2005. Já o Anápolis segue seu jejum de 60 anos. Afinal, desde 1965 não levanta a taça.

Anápolis domina 1º tempo

O Anápolis foi melhor nos primeiros 25 minutos. Contudo, na reta final, foi o Vila Nova que foi bem mais perigoso. Apesar do volume na primeira metade, a única chance real foi com Ariel, que recebeu na área, girou em cima da marcação e chutou no contrapé do goleiro Halls. Mas a bola foi para fora. Já o Vila Nova criou três boas chances. Uma cabeçada de Igor Henrique por cima e outra de Diego Torres, que fez o goleiro Paulo Henrique fazer uma defesa parcial excelente e, com muito reflexo, deu um tapa para escanteio quando Bruno Mendes estava chegando para concluir a gol.

Vila Nova faz 3 a 0 e é campeão

Para a etapa final, o Vila voltou com três alterações, uma delas colocando um atacante na vaga de um volante e tirou Doego Torres colocando Arilson. O Anápolis não voltou bem. Assim,o Tigre foi para pressão total e conseguiu abrir o placar aos 16 minutos. Jean Mota cobrou escanteio da direita e, após confusão na área, a bola sobrou para o zagueiro Tiago Pagnussat. Ele bateu de calcanhar, no contrapé de Paulinho, e a bola morreu lentamente na rede.

Restava um gol para o Tigre levar para os pênaltis, ou o Anápolis segurar o 1 a 0 para acabar com o jejum de 60 anos.

Aos 28, a catarse de 33.500 dos 38 mil presentes. Após receber da esquerda, Igor Henrique recebeu na área, pela esquerda, tirou o marcador e mandou uma bomba. Golaço! E com o 2 a 0, o jogo iria para os pênaltis. Na comemoração, os jogadores do banco do Vila foram zoar os jogadores do Anápolis e o clima esquentou. Após cinco minutos, o juiz Wilton Sampiao (o mesmo que representou o Brasil na Copa e é da Federação Goiana) expulsou Diego Torres, do banco do Vila.

A reta final foi dramática. O goleiro Paulinho fez duas defesas evitando gols do Vila. O Anápolis quase marcou. Mas por causa da confusão, o jogo teve nove minutos de acréscimos e, aos 51, Renan tentou contrar um cruzamnto da direita e mandou contra a própria rede. Viula 3 a 0. Enfim, a festa do gigante de Goiânia.

Governador de Goiás sofre com o Anápolis

Cerca de 4.500 torcedores do Anápolis compareceram para apoiar o time, esgotando todos os ingressos que tinha direio como visitante. Nas tribunas, contou com um apoio de peso: o governador Ronaldo Caiado. Natural de Anápolis, ele é fã declarado do Galo, ele fez questçao de prestigiar seu time do coração.

“Meu auxiliar disse: Governador, você não vai querer deixar de ter a chance de ver o time campeão.Eu quero muito ver o Vila na Série A do Brasileiro. Mas, como torcedor do Anápolis e anapolino, queria ver o time acabar com o jejum de 60 anos” disse Caiado. Saiu com a cabeça inchada.

