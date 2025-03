Flamengo vence a primeira no Brasileirão feminino

O Flamengo conseguiu, no início da noite deste domingo, 30/3, a sua primeira vitória no Brasileirão feminino. Em casa, no Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador (RJ), bateu o 3B da Amazônia por 5 a 1. O jogo foi pela terceira rodada da competição. Cristiane (dois), Gláucia, Djeni e Núbia fizeram os gols das Rubro-Negras. Sole James, que defendeu o Fla entre 2022 e 2024, confirmou a Lei do Ex e fez para as amazonenses. Aliás, foi o primeiro gol do time na competição.

O Flamengo vai aos 4 pontos, em oitavo lugar, e entra no G8. O 3B perdeu seus três jogos e está em 16º (último).

Como foi a goleada do Flamengo

O jogo começou tranquilo para o Flamengo. Antes dos 15 minutos, já vencia por 2 a 0, com belos gols de Gláucia e Djeni. Ampliou aos 19, quando a veterana Cristiane recebeu lançamento e, dentro da área, deslocou a goleira Kati. Mas o Mengo se descuidou e deu a oportunidade para Sole James fazer um belo gol. Além de diminuir, o time amazonense reclamou muito de um pênalti claro não marcado pela arbitragem, o que poderia fazer o time diminuir ainda mais o placar.

No segundo tempo, aos oito minutos, Cristiane concluiu cruzamento de Fernandinha e fez o quarto gol do Flamengo. O jogo perdeu intensidade, com o Fla satisfeito e o 3B querendo evitar uma goleada. Mas ainda teve tempo para, aos 30, após escanteio da esquerda, a zagueira Núbia cabecear e ampliar para 5 a 1.

