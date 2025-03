Carille enaltece retornos no Vasco contra o Santos

Após a vitória do Vasco por 2 a 1 sobre o Santos neste domingo (30), o técnico Fábio Carille enalteceu os retornos do volante Tchê Tchê e do atacante Adson. Recuperados de lesões, eles entraram no segundo tempo e voltaram a atuar pelo Cruz-Maltino após pouco mais de 30 dias e sete meses, respectivamente.

“Quanto mais opções, melhor. Tinha hoje o Adson para 20, 25 (minutos), o Tchê Tchê também para 20, 25. O Tchê Tchê praticamente não trabalhou depois da lesão contra o Botafogo. Então, vai crescendo com a equipe. Um período que deu para trabalhar para todo mundo. Essa pré-temporada que nós tivemos agora foi 20% parte física e 80% com bola, diferente no começo do ano em que tivemos que dividir a parte física. Agora a gente foi muito para o campo, deixou muito determinado todas as situações, e com isso fica preparado. Porque a partir de agora já não consegue treinar tanto mais. Já joga quarta, sábado, terça depois… E aí já não tem mais treino, é reunião, é levar para campo, é explicar… E que esses caras que colocar em campo tenham muito gás para manter esse ritmo”, comentou Carille.

O técnico do Vasco também aproveitou a entrevista coletiva para pedir mais apoio da torcida, que vaiou o time no intervalo, quando o Cruz-Maltino perdia por 1 a 0. No entanto, o elenco contornou a situação, virou o jogo e transformou as críticas em alegria.

“Temos que entender a impaciência da torcida, mas que eles apoiem o tempo todo. Vai apoiar só na vitória? Vem e apoia porque a gente está trabalhando muito sério aqui com os atletas. É muito fácil apoiar só quando está ganhando. Mas foi fundamental o torcedor vir nos apoiar, nos ajudar, mas é algo que eu peço aqui: ajuda até nos momentos difíceis. É o 12º jogador nosso, eu sei o quanto é ruim jogar aqui com a torcida a favor nossa. Já passei essa experiência algumas vezes como auxiliar, como técnico e até mesmo como jogador. Muito feliz, casa cheia, muito gostoso vivenciar esses momentos. Mas que independentemente do resultado ou se a gente estiver jogando bem, apoie. Porque a gente começou a errar muito depois que tomou o gol, (errar) passes simples”, acrescentou.

O Vasco agora fará dois jogos fora de casa. Primeiro, pega o Melgar (PER) pela primeira rodada da Sul-Americana nesta quarta-feira (2). Já no sábado (5), visita o Corinthians pelo Brasileirão, em busca de conquistar a liderança da competição.

