Sul-Americano Sub-17: Brasil goleia a Bolívia

O Brasil venceu sua primeira partida no Sul-Americano Sub-17. Neste domingo (30), o time verde e amarelo bateu a Bolívia por 3 a 0, pela segunda rodada do Grupo B, em Cartagena, na Colômbia.

Com quatro pontos, a Seleção chega à liderança. Mas terá que aguardar os desdobramentos de Uruguai e Equador, ainda neste domingo. Se a Celeste não trinfar, o Brasil mantém a ponta nesta jornada.

Na próxima quinta-feira (3), o Brasil volta a campo ao enfrentar a Venezuela, pela penúltima rodada da chave. A bola rola às 21h (horário de Brasília). Um triunfo pode selar a classificação dos brazucas.

Ruan Pablo, do Bahia, foi um grande nome do encontro. Ele abriu o placar aos sete minutos do primeiro tempo e ampliou aos 17 da etapa final. Depois, Kayke, do Paranaense, aos 36, deu números finais à goleada do Brasil sobre os andinos.

