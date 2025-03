Héctor Hernández celebra seu primeiro gol pelo Corinthians: ‘Tiro um peso’

Com um time reserva, fora de casa, o Corinthians estreou com um empate no Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo (30), o Timão buscou o resultado contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, após ficar com um a mais na segunda etapa e igualar o marcador com Héctor Hernández.

O espanhol sentiu alívio pelo fim da seca. Héctor não atuava há mais de um mês e apareceu como relacionado para apenas uma partida nesse intervalo. O atacante, que chegou ao clube em agosto do ano passado e comentou que tirou um peso das costas.

“Particularmente, tiro um peso, vinha buscando há muito tempo. Vinha mentalmente forte, sabia que a concorrência era grande. A equipe está muito bem, vem ganhando, mas venho dando coisas boas para a equipe, esperando oportunidades. Hoje entrei, fiz o gol, ajudei a equipe e estou muito contente”, ressaltou , em entrevista ao canal Sportv.

Para Héctor, o gol teve um sabor meio dúbio, já que o Corinthians não conseguiu a vitória com um jogador a mais durante boa parte da partida. Entretanto, o espanhol valorizou o ponto conquistado fora de casa contra o Bahia.

“Gosto um pouco agridoce pela partida. Mas conseguimos um bom empate fora de casa, contra uma equipe muito competitiva como o Bahia. É pensar na próxima partida, seguir com ambição”, afirmou.

O Timão volta a campo no meio da semana, quando recebe o Huracan-ARG, na quarta (03), pela Copa Sul-Americana. Depois disso, realiza sua estreia dentro de casa no Brasileiro, contra o Vasco, no sábado (05).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.